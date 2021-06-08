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浙大大紐約地區校友 6.13晨練野餐會

【新澤西州訊】
場地圖示。(校友會提供)
場地圖示。(校友會提供)

校友會傳統的夏日公園聚會將如期舉行。經過齊心攜手抗疫的一年，校友們十分期待這次的重聚。今年，將再次相約哈德遜河畔的“Liberty State Park”，識新敘舊，共憶求是情。 同時，今年增加了晨練的內容，歡迎有興趣的校友加入。

時間：2021年6月13日（星期日）9:00am – 11:00am （晨練）11:00am–4:00pm（野餐聚會）。

地點：Picnic Area 3, Liberty State Park, Morris Pesin Drive，Jersey City, NJ

交通：自駕、輕軌等均可方便到達。詳見 http://www.getnj.com/lsp/lspdirections.shtml

晨練：我們將沿著Hudson River Waterfront Walkway向北群跑或者走路散步。按照出發時間和距離分為三組，從Picnic Area 3出發，11:00前回到起點

第一組，休閒走路。10:00am由組長帶領出發。

第二組，慢跑 5k。10:00am由組長帶領出發。

第三組，慢跑 10-mile。9:00am由組長帶領出發。

（根據現有報名情況，第一組和第二組有可能會合並，現場看有多少人到場來決定。）

注意事項：天氣炎熱，請隨身帶夠飲用水，注意防暑，防曬。按照自身情況報名不同組。

食品：由於疫情的原因，本次聚會採取自帶食物（不建議分享）的形式。

費用：free

報名：本次活動僅限於fully vaccinated (against COVID-19) 的校友及其親友參加。

註冊報名連結：https://forms.gle/PkFkSk2aNxwheEMo9

聯繫：盧寧 718-395-8637，陳劍平 718-309-9168，單雷 914-602-4628

浙江大學大紐約分會理事會

紐約 疫情 自駕

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