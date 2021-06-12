QBEDDING新款長絨棉床笠套件　　　~居家升級星級酒店的秘密

新上市新款長絨棉床笠套件

雙節將至，送禮首選， QBEDDING家紡旗艦店又上新品啦!高級素雅的溫柔唾手可得! 讓您溫暖的家秒變星級酒店。

星級酒店最吸引您的是什麼？簡潔的空間，放鬆的色調，還是那看起來蓬鬆柔軟的床鋪呢？換上這款素色的長絨棉床笠套件，您家的臥室也可以帶有酒店整潔舒適的氛圍，讓您擁有度假的喜感。諸多顏色可供選擇，淨如白雪的 “雪域白” 、溫柔的 “北歐粉”、寂靜的“憂墨綠”、高雅的“燕麥灰”等，歡迎進店體驗、選購！

長絨棉的生長期比一般棉花多10-15天，需要肥沃的土壤和充足的陽光，因此日照長的地區更適合長絨棉生長。 如此高要求的生長環境使得長絨棉更顯珍貴，根據國際貿易中心表示，長絨棉的產量只占全世界棉花產量的3%。纖維較長的長絨棉可紡出更細長的紗線，製品平滑親膚更耐用，帶有絲綢般的光澤和觸感。

更多新品，各種床上涼席套件等您來選，各種尺寸齊全，還有涼席枕套哦！安全、舒適的購物環境，確保每日消毒，控制入店人數！更注重安全的朋友請到QBedding的24小時線上網店購買，可安心直送到家！ Qbedding歡迎您來體驗！地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817，週一至週日10:00am to 17:00pm，電話：732-482-9100，網站：WWW.QBEDDING.COM北美總部公眾號瞭解門店最新活動資訊：Qbedding8888