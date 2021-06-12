我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

QBEDDING新款長絨棉床笠套件　　　~居家升級星級酒店的秘密

新澤西訊
新上市新款長絨棉床笠套件
新上市新款長絨棉床笠套件

  雙節將至，送禮首選， QBEDDING家紡旗艦店又上新品啦!高級素雅的溫柔唾手可得! 讓您溫暖的家秒變星級酒店。

  星級酒店最吸引您的是什麼？簡潔的空間，放鬆的色調，還是那看起來蓬鬆柔軟的床鋪呢？換上這款素色的長絨棉床笠套件，您家的臥室也可以帶有酒店整潔舒適的氛圍，讓您擁有度假的喜感。諸多顏色可供選擇，淨如白雪的 “雪域白” 、溫柔的 “北歐粉”、寂靜的“憂墨綠”、高雅的“燕麥灰”等，歡迎進店體驗、選購！

  長絨棉的生長期比一般棉花多10-15天，需要肥沃的土壤和充足的陽光，因此日照長的地區更適合長絨棉生長。 如此高要求的生長環境使得長絨棉更顯珍貴，根據國際貿易中心表示，長絨棉的產量只占全世界棉花產量的3%。纖維較長的長絨棉可紡出更細長的紗線，製品平滑親膚更耐用，帶有絲綢般的光澤和觸感。

  更多新品，各種床上涼席套件等您來選，各種尺寸齊全，還有涼席枕套哦！安全、舒適的購物環境，確保每日消毒，控制入店人數！更注重安全的朋友請到QBedding的24小時線上網店購買，可安心直送到家！ Qbedding歡迎您來體驗！地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817，週一至週日10:00am to 17:00pm，電話：732-482-9100，網站：WWW.QBEDDING.COM北美總部公眾號瞭解門店最新活動資訊：Qbedding8888

上一則

德州奇葩殺機 當街撒尿入列

下一則

選民權益人士促挺「人民法案」 籲聯邦幫助弱勢群體

延伸閱讀

美參議員搭軍機訪台 港媒：中國反應克制

美參議員搭軍機訪台 港媒：中國反應克制
iOS 15大升級 通話、分享更便利 「專注模式」擋掉干擾

iOS 15大升級 通話、分享更便利 「專注模式」擋掉干擾
轉基因食品 未必危害健康

轉基因食品 未必危害健康
廣州增11例本土確診 封閉38區域 防疫措施升級

廣州增11例本土確診 封閉38區域 防疫措施升級

廣州再添11例本土確診 升級防疫措施

廣州再添11例本土確診 升級防疫措施
美與巴勒斯坦關係升級 布林肯：重開耶路撒冷領事館

美與巴勒斯坦關係升級 布林肯：重開耶路撒冷領事館

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
車禍現場。(Jim Sichko神父推特)

瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

2021-06-07 10:02
雖然面部傷口已基本痊癒，呂崇湖和妻子仍有很大心理陰影，白天工作提心吊膽，晚上也睡不好覺。（記者張筠 / 攝影）

打罵華府華裔店主致其面部縫14針 警方定義仇恨犯罪

2021-06-04 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚