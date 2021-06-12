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悅滿樓 經典港式粵菜，節日歡聚首選！

新澤西訊

　本月14日是端午節，20日是父親節，雙節到來無疑是親朋歡聚的好時機。作為港式宴席專家，悅滿樓海鮮酒家（Dim Sum Seafood Restaurant）菜品美味，服務周到，廳堂寬敞，停車方便，可謂節慶歡聚首選。

　的確，從蒸到炒，從白灼到油浸，從山珍到海味……悅滿樓的廚房裝下了嶺南萬裡風情的味覺記憶。這裡的大廚諳熟美食之道，其廚藝精湛，博採眾長。因而，可在刀光勺影之間運籌帷幄，使得這裡的菜品清而不淡，鮮而不俗，嫩而不生，油而不膩，既好吃又營養。

　悅滿樓備有大型游水魚缸，每日供應肥美海鮮，龍蝦、大蟹、活蝦、活魚、海蚌…各個生猛，做法多樣。除此以外，對於海鮮情有獨鍾的朋友，還可以點選翡翠骨香龍利球、家鄉欖豉炒班球、避風塘三鮮、沙汁琥珀蝦球、脆奶伴沙汁蝦球、悅滿樓小炒皇等家常海鮮菜品。

對於無肉不歡一族而言，可以選擇當紅炸子雞、沙姜霸王雞、悅滿貴妃雞、堂片北京鴨、客家梅菜扣肉煲、枝竹草羊煲、柱侯牛腩煲、鹹魚雞粒茄子煲、客家酸菜炒大腸、玉樹鐵板牛仔柳、香蔥煎焗羊架、京都焗肉排、椒鹽焗排骨、港式生炒排骨、港式香蘿咕嚕肉等經典佳餚，大飽口福。

若同席有素食愛好者，則不妨試試乾扁四季豆、脆皮百花豆腐、清炒豆苗、香蔥灼郊外油菜等美味，時蔬新鮮，味道清潤，夏季宜人。主食方面，也是精彩紛呈。譬如，古法乾炒牛河、滑蛋蝦仁帶子炒河、什錦海鮮炒麵、蠔皇牛肉炒麵、大鵬炒米粉、星洲炒米粉、招牌金雙蛋炒飯、太極鴛鴦炒飯、福建海鮮炒飯等。既然是粵菜餐廳，肯定少不了可口湯品。廣東湯不止是湯，還是一味良藥。因此，您可以品嚐到美味的西湖牛肉羹、海皇魚肚羹、八寶冬瓜例湯等，暖胃潤燥，滋補養身。此外，精美的港式點心也是一應俱全，即叫即蒸，為歡聚添彩！

　不難看出，以上例舉的美味佳餚足以照顧到全家人的口味。同時，悅滿樓也非常注重衛生及防護安全，確保您用餐安心。歡迎華人朋友惠顧！地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：732-855-7600，七日營業。

端午節 北京 華人

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