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來美3年 黃意希李堡高中第一名畢業

記者陳雯娟╱新澤西州報導
黃意希(中)和家人於紐約合影。(黃建銘提供)
黃意希(中)和家人於紐約合影。(黃建銘提供)

台灣來美兩年餘，就讀於新州李堡高中(Fort Lee High School)的黃意希(Yihsi Huang)，以全校第一名佳績畢業於李堡高中，將於6月23日畢業典禮中代表畢業生致答詞，由於她持有中華民國國籍，也是該校首度由非美國籍學生在畢業典禮中致詞。

黃意希的成長經歷十分國際化，兩歲時隨父親工作自台灣遷居東京，幼稚園開始就讀東京的國際學校，英文和日文成為生活日常。東京待了七年，她又隨家人遷至廣州，就讀廣州美國學校，中文和英文成為主要語言。 廣州就學六年後，2018年隨父親派駐美國轉學李堡高中，也因如此，黃意希中文、英文、日語、台語流利，還選修西班牙語。

喜好運動的她也擷取亞洲、美洲的精髓，擅長柔道、籃球、排球，在校身兼籃球、排球校隊隊長，曾獲選北澤西傑出女運動員。在她的帶領下，排球隊勇奪33年來的第一次州冠軍(NJSIAA-New Jersey State Interscholastic Athletic Association)，教練讚許她在球場上綜觀全局，運籌帷幄，具大將之風。

談到近三年的美國求學經驗，黃意希表示，前一年半，她深愛美國的學習開放環境，課程著重討論，具創意，尤其是多元的課外活動，她參加的國家榮譽社團服務社區，為社區整建花園、裝修教師休息室，去年疫情期間為耆老中心製作慰問卡、感謝卡，都令她深刻感受與社區的連結的脈動。黃意希對即將展開的大學生涯充滿期盼，她將就讀波士頓大學。

黃意希說，高中選讀多門大學先修課(AP)和國際學士課程(IB)，其中最令她受益良多的「知識理論」(theory of knowledge)一門課，探討知識的本質，如何由每日經驗累積，資訊的汲取，演變成為知識，這堂課給予她許多省思的機會，也因此，黃意希計畫在大學進修神經科學。

黃意希的父親黃建銘服務於日本三菱商事美國投資公司副總裁，是日本三菱集團主要成員。 由於隸屬東京總公司，所以每隔幾年都有輪調，全家也跟著搬遷。 黃意希有一兄一弟。

黃意希以第一名於李堡高中畢業。(黃建銘提供)
黃意希以第一名於李堡高中畢業。(黃建銘提供)

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