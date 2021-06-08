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新州山貓增加 環保局鼓勵見者通報

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州山貓數量逐漸增加。(維基百科)
新州山貓數量逐漸增加。(維基百科)

新州魚類與野生動物局報告顯示，山貓(bobcat)近年來在新州的數量增加，有可能被移出瀕臨滅絕的物種清單。

生物學者格蕾琴·福爾斯(Gretchen Fowles)說，山貓主要限於新州北部，近年人們看到更多的山貓；在78號公路以南的紀錄則很少。

過去一年，人們與山貓的接觸可能有所增加，因為更可能留在家中，並且由於疫情而可能利用小徑散步。人們不用擔心山貓與人類發生衝突，就像大多數野生動物一樣，山貓也想避開人類，「如果遇到，最好給牠們一些空間，通常會選擇逃跑。」

山貓被新州環境保護局描述為一種害羞的動物，比家貓大，喜歡捕食兔子、松鼠、火雞，還可能以弱小的鹿為食。

山貓在花園州歷史悠久，但1970年代開始變得極為稀有。環保局指出，大規模的森林砍伐對山貓族群造成巨大打擊。一項環境復育計畫將數十隻山貓安置在北澤西；1990年後，數量開始增多。

當局鼓勵報告看見山貓，因有助追蹤該物種。居民可填寫表格報告任何珍稀野生動植物：https://www.state.nj.us/dep/fgw/ensp/rprtform.htm；如果發現山貓死亡或受傷，可電1(877)WARN-DEP。

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