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台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

招不到工 墨菲籲商家提高工資 成本轉嫁給消費者

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州全面解除商業防疫限令，卻凸顯人力荒。(美聯社)
新州全面解除商業防疫限令，卻凸顯人力荒。(美聯社)

新州7日報告165例新增新冠確診，單日六人染疫死亡。隨著商業全面解除防疫限制，越來越多商家抱怨招不到員工，州長墨菲呼籲業者提高工資以吸引應聘，但額外的成本將轉嫁給消費者。

墨菲表示，雖然許多人解封表示歡迎，但對安全的揮之不去的擔憂也導致勞動力短缺，尤其是在休閒與旅遊業，但他並不認為聯邦失業補貼是造成勞工短缺的原因。

墨菲說，全州解禁和放寬口罩要求可能會加快一些人的復工，但影響更大的是自由市場力量，「很明顯，更高的薪水待遇能夠招到更多員工。」

新澤西州最低時薪今年調升至12元，按計畫將在2024年升至15元。此外，新規也要求雇主為新入職、需要培訓的員工，在前120個小時的培訓期間提供至少9.9元的時薪。

墨菲此前稱，「所有居民都應該有成為中產階級的機會，提升最低時薪不僅能夠保證公平，也將促進新州的經濟發展。」

調查報告United Way ALICE Report顯示，新澤西近40%居民的生活開支捉襟見肘。National Employment Law Project政策分析師Yannet Lathrop表示，最低時薪調升是將最緊急的錢，分配給最需要的人群。

代表資方的組織則警告，這對州內的就業機會增長、整體經濟會有嚴重後果。新澤西商業工業聯盟(New Jersey Business and Industry Association)主席Michele Siekerka表示，調高最低時薪對本就陷入困境的企業是雪上加霜。

最低時薪 新澤西州 新州

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