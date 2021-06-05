費城夏季多項戶外表演、親子同樂活動起跑

圖為市府大樓旁的Rothman Roller Rink溜冰場。(臉書官網)

夏日來臨，費城 商業區宣布多項戶外表演、親子同樂活動起跑。

市府大樓旁的Dilworth Park公園，即日起至8月25日，每周三下午5時至7時半均有戶外演出，包含古典音樂、芭蕾、爵士、踢踏舞等，並有本地餐廳提供外帶特餐及調酒。

此外，Dilworth Park費城小商家市集每周五、六中午至下午6時開放，至10月2日，並有天普大學提供的花牆可拍照留念。

由音樂表演基金會贊助，6日開始，每周日下午4至6時，富蘭克林大道與16街的Cret Park有爵士樂 演出，也可品嚐鄰近商店的咖啡 、調酒。

羅根廣場(Logan Square)旁的Sister Cities Park，6月起至8月26日，每周四傍晚5至8時，將有戶外演唱，同樣鄰近咖啡店、酒吧。

Sister Cities Park6月14日至8月17日，每周一、二，上午10時半至12時半，有互動說故事、環保手工藝、科學課程等活動。

即起至7月8日，市府大樓旁的Rothman Roller Rink溜冰場，每周四傍晚6時半至8時半，均有DJ現場播放1980、90年代懷舊歌曲，讓民眾盡興溜冰。

查詢活動詳情：https://centercityphila.org/parks。