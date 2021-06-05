我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增本土確診511例 38死創單日新高

大S宣布離婚 汪小菲：我不知情

費城夏季多項戶外表演、親子同樂活動起跑

【賓州訊】
圖為市府大樓旁的Rothman Roller Rink溜冰場。(臉書官網)
圖為市府大樓旁的Rothman Roller Rink溜冰場。(臉書官網)

夏日來臨，費城商業區宣布多項戶外表演、親子同樂活動起跑。

市府大樓旁的Dilworth Park公園，即日起至8月25日，每周三下午5時至7時半均有戶外演出，包含古典音樂、芭蕾、爵士、踢踏舞等，並有本地餐廳提供外帶特餐及調酒。

此外，Dilworth Park費城小商家市集每周五、六中午至下午6時開放，至10月2日，並有天普大學提供的花牆可拍照留念。

由音樂表演基金會贊助，6日開始，每周日下午4至6時，富蘭克林大道與16街的Cret Park有爵士樂演出，也可品嚐鄰近商店的咖啡、調酒。

羅根廣場(Logan Square)旁的Sister Cities Park，6月起至8月26日，每周四傍晚5至8時，將有戶外演唱，同樣鄰近咖啡店、酒吧。

Sister Cities Park6月14日至8月17日，每周一、二，上午10時半至12時半，有互動說故事、環保手工藝、科學課程等活動。

即起至7月8日，市府大樓旁的Rothman Roller Rink溜冰場，每周四傍晚6時半至8時半，均有DJ現場播放1980、90年代懷舊歌曲，讓民眾盡興溜冰。

查詢活動詳情：https://centercityphila.org/parks。

費城 咖啡 爵士樂

上一則

穆勒將赴維吉尼亞大學開課 分享通俄案經驗

下一則

新州屋主掛罵拜登標語 市府要求撤下

延伸閱讀

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪

嫌犯一拳致費城中餐館老闆身亡 警：不是仇恨犯罪
鼓勵打疫苗 費城擬推水費減免、發禮卡

鼓勵打疫苗 費城擬推水費減免、發禮卡
史無前例 費城1000萬元住房券安置無家可歸者

史無前例 費城1000萬元住房券安置無家可歸者
疫情急降溫 費城提早至6．2全面解禁 可以去看球賽了

疫情急降溫 費城提早至6．2全面解禁 可以去看球賽了
費城遠東律師集團陣容堅強專精移民及刑事案件信譽佳

費城遠東律師集團陣容堅強專精移民及刑事案件信譽佳
費城提早至6月2日全面解禁

費城提早至6月2日全面解禁

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)

賀兩子畢業告示板「暗損」哥哥 老爸甘受悶虧

2021-06-01 17:36
德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

匿名行善 德州夫婦為1年級醫科生付學費

2021-06-01 14:22
男子提款卻遭歹徒威脅。（休士頓警局）

提款機突然吃卡 卻保住德州男子戶頭免遭清零

2021-06-03 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆