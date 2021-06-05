新州屋主掛罵拜登標語 市府要求撤下

前總統川普所引發的政治熱潮還未平息，許多支持者仍在各地打出標語反對現任總統。羅雪公園市(Roselle Park)一戶居民在前院掛出帶有髒話、反對總統拜登 的標語，結果收到市政府的違規警告通知，要求撤下，否則將收到傳票 和罰款。

據News 12 New Jersey報導，安德莉亞•迪克(Andrea Dick)在自家前院掛了六面標語，其中三面有含F-字眼的髒話。市長Joseph Signorello說，該房屋靠近一所小學，每天路過的家長和孩子對不恰當語言感到不適。

官員指，旗子內容已經達到法規明確禁止的程度，「大部分的憤怒投訴來自於當地的家長，房子離小學只有一個街區。」

執法部門本周向屋主郵寄一份違規通知，指標語違反市政法規：禁止在標語使用淫穢、色情或下流資訊 ，並要求拆除這些標語，否則將發出傳票，並每違規一天罰款500元 。

安德莉亞•迪克拒絕拆除這些標語，稱已諮詢過律師，她家門外的標語並不是市政府所禁止的淫穢、色情資訊，「這與淫穢無關，我絕對不會拿下來。」

美國公民 自由聯盟(ACLU)律師Alexander Shalom也支持房主，認為該標語是受憲法保護的政治言論，髒話是一種政治聲明，而非地方法規定義的淫穢內容。

據NJ.com報導，近幾個月來全美各地亦有類似事件。康州、北達科他州的多個屋主打出類似標語，引發居民投訴，但當地政府和執法部門表示無能為力。