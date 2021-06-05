長達15個月 新州緊急狀態終結 州長保留部分行政權力

新州公衛緊急狀態解除，但仍保留校園口罩令。(美聯社)

新州 4日報告304例新增新冠確診，單日12人染疫死亡。州長墨菲同日宣布因疫情 而引發的公共衛生緊急狀態 結束，但仍保留部分特殊行政權力。

墨菲稱，解除緊急狀態是新州朝正常方向邁出的明確而決定性的一步。新州的公衛緊急狀態已長達近15個月，新法將在30天內取消墨菲大約140項與疫情有關的行政命令中的絕大部分，僅保留14項命令到年底。

新州目前對所有集會的人數限制、餐飲以及社交距離等規定都已解除，只有學校和公共交通等場所仍保留戴口罩和社交距離規則。

目前繼續有效的14項行政令包括：學校和部分公共場所口罩令、暫停欠租房客驅逐、暫停保險公司取消保單、暫停能源公司切斷服務、允許餐廳擴大戶外用餐規模、要求安養院向州政府提供每日疫情報告、夏令營相關防疫規定、聯邦補貼免繳收入稅。

共和黨長期抱怨墨菲在沒有議會監督的情況下擁有太多權力，指新法案不足以控制州長權力，而且投票過快，沒有舉行公聽會。亦有抗議者周四聚集在首府議會大廈外，反對法案並呼籲州政府取消校園口罩的規定。

州參議會主席斯威尼(Stephen Sweeney)和眾議會議長科林(Craig Coughlin)等民主黨人士的聯合聲明稱，法案能確保州政府擁有疫苗接種和檢測所需的權力和靈活性、保護弱勢群體，並監督和協調醫療保健系統以應對疫情威脅。