新州摩利斯郡70%成人完全接種 搶先達標

新州摩利斯郡接種率領先達標。(美聯社)

新州 3日報告255例新增新冠確診，單日七人染疫死亡。摩利斯郡(Morris County)成為新州首個70%成年人完成新冠疫苗接種的郡，全州則為61.8%的成年人完全接種。此外，依州府日前宣布，今(4)日開始，一般室內群聚，政治集會、婚禮、喪禮、演出、商業活動、餐會，以及大型室內活動等人數上限均取消。

根據新州政府的防疫目標，全州6月底之前需有70%的成年人完成新冠疫接種。摩利斯郡長John Krickus指出，該郡提前完成這一目標，在重新開放學校、商業、夏令營方面處於領先地位，該郡的梅約表演藝術中心(Mayo Performing Arts Center in Morristown)也重啟現場表演。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，新州另有五郡已至少60%成年人完成接種，包括五月岬(Cape May, 65.8%)、博根(Bergen, 64.4%)、博林頓(Burlington, 63.7%)、桑莫塞(Somerset, 62.8%)和華倫(Warren, 60.3%)。

新澤西上周已開放完全接種者，多數室內場合可不戴口罩 。餐廳、健身房、理髮店、賭場、教堂等室內商家，可不再遵循六呎的社交距離規定，舞池亦可重開。

根據CDC最近更新的指南，包括新州在內，擁擠的室內環境仍應戴口罩，例如公共汽車 、飛機、火車、機場、火車站、醫院、監獄和無家可歸者收容所等。在向公眾開放的州府辦公室，如新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)等內，也仍需要口罩。