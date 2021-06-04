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地方禁大麻商家 新州大麻監委會：8/21前須立法

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州娛樂大麻合法化，地方政府各有考量。(美聯社)
新州娛樂大麻合法化，地方政府各有考量。(美聯社)

新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)本周舉行第四次會議，規定有意抵制娛樂大麻的地方政府，必須在8月21日之前通過相關法令限制大麻零售，否則將無法在未來五年內禁止相關商家進駐。

與州政府力挺娛樂大麻的態度不同，許多新州地方政府對大麻零售行業進駐本地社區持反對態度。度假勝地快樂點(Point Pleasant)早在2017年就通過禁止娛樂大麻銷售法令，孟莫斯郡(Monmouth)、海洋郡(Ocean)也先後通過決議，反對在郡內設立大麻銷售店，並呼籲各市鎮聯合禁止娛樂大麻。

部分市政府則態度不明。北部小鎮布魯明黛(Bloomingdale)大麻諮詢小組成員帕達利斯(Steven Pardalis)說，由於監管委員會還未公布細則，相當於逼迫地方在審查完整法規之前做出選擇，「我們對下一步應該做什麼知之甚少。」

由於法案規定不採取行動將導致五年內無法禁止大麻商家進駐，許多市鎮開始選擇謹慎退出，並可能以後更改法令。

新州市鎮聯盟(NJ League of Municipalities)主席、克林頓(Clinton)市長Janice Kovach說，每個市鎮都有自己的擔憂，「一刀切的方法行不通，我們可能更擔心交通安全和治安。」

新州反大麻組織發言人Jeanette Hoffman指出，地方政府必須明白，引入娛樂大麻行業將造成一系列公共問題，包括吸毒成癮、低齡化、車禍率增加等。

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