新州大麻亂象 不能賣但可當贈品

商家推出大麻糖行銷。(取自廠商網站)

新州 娛樂大麻合法化 已過關，但仍禁止商店零售。一些大麻業者嘗試繞開相關規定，以贈品的方式變相向居民提供娛樂大麻產品，也引起地方官員的關注。

在新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)制定零售規則之前，新州居民還沒有合法途徑能夠購買大麻。但包括Sky High Munchies、Green Street Gifts等商家正另闢蹊徑，可讓居民以贈品方式在網站上獲取娛樂大麻產品。

Green Street Gifts在網站上稱，並不出售大麻、亦不運輸大麻，但根據新州法律，「21歲以上成年人可最多贈予一盎司大麻。」

網站上列出的產品包括大麻菸、可食用大麻糖、餅乾等，均作為水、爆米花等低價食品套餐的贈品，最低購買價格為100元。由於禁止大麻運輸，該商家以店員「上門贈送」的方式，如購買滿300元則無需運費。

新州市鎮聯盟(NJ League of Municipalities)主席、克林頓(Clinton)市長Janice Kovach呼籲立法者禁止這些「贈送行為」。

由於大麻目前在聯邦層面依然不合法，因此即使是合法購買的大麻製品，也不能跨州運輸和攜帶。這也意味著即使新州開放大麻零售，紐約 、賓州居民也不能來買大麻製品運回家。

對於租房和公寓住戶，房東和管理者有權制定無大麻規則，但律師認為對於大麻糖果或大麻飲品等無煙製品，很難禁止，「大麻飲料理論上和酒精飲料一樣，還沒聽說過有出租房禁止飲酒的。」