我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

新州大麻亂象 不能賣但可當贈品

記者謝哲澍／新澤西州報導
商家推出大麻糖行銷。(取自廠商網站)
商家推出大麻糖行銷。(取自廠商網站)

新州娛樂大麻合法化已過關，但仍禁止商店零售。一些大麻業者嘗試繞開相關規定，以贈品的方式變相向居民提供娛樂大麻產品，也引起地方官員的關注。

在新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)制定零售規則之前，新州居民還沒有合法途徑能夠購買大麻。但包括Sky High Munchies、Green Street Gifts等商家正另闢蹊徑，可讓居民以贈品方式在網站上獲取娛樂大麻產品。

Green Street Gifts在網站上稱，並不出售大麻、亦不運輸大麻，但根據新州法律，「21歲以上成年人可最多贈予一盎司大麻。」

網站上列出的產品包括大麻菸、可食用大麻糖、餅乾等，均作為水、爆米花等低價食品套餐的贈品，最低購買價格為100元。由於禁止大麻運輸，該商家以店員「上門贈送」的方式，如購買滿300元則無需運費。

新州市鎮聯盟(NJ League of Municipalities)主席、克林頓(Clinton)市長Janice Kovach呼籲立法者禁止這些「贈送行為」。

由於大麻目前在聯邦層面依然不合法，因此即使是合法購買的大麻製品，也不能跨州運輸和攜帶。這也意味著即使新州開放大麻零售，紐約、賓州居民也不能來買大麻製品運回家。

對於租房和公寓住戶，房東和管理者有權制定無大麻規則，但律師認為對於大麻糖果或大麻飲品等無煙製品，很難禁止，「大麻飲料理論上和酒精飲料一樣，還沒聽說過有出租房禁止飲酒的。」

大麻合法化 新州 紐約

上一則

新州擬准毒品重罪犯申領公共福利

下一則

地方禁大麻商家 新州大麻監委會：8/21前須立法

延伸閱讀

修修剪剪日薪300元 華資職介所「大麻農場工」搶手

修修剪剪日薪300元 華資職介所「大麻農場工」搶手
州長改口 新州新學期有望免戴口罩

州長改口 新州新學期有望免戴口罩
完成使命 新州6大型疫苗站將關閉 改設社區小型接種點

完成使命 新州6大型疫苗站將關閉 改設社區小型接種點
新州擬允許17歲投票 最快明年生效

新州擬允許17歲投票 最快明年生效
上千華工轉戰奧州種大麻 已11人被捕

上千華工轉戰奧州種大麻 已11人被捕
世界OnAir／大麻=高犯罪率？全美「綠色經濟」背後迷思

世界OnAir／大麻=高犯罪率？全美「綠色經濟」背後迷思

熱門新聞

25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

匿名行善 德州夫婦為1年級醫科生付學費

2021-06-01 14:22
告示板上一字之差，讓老爸受了莫大的冤屈。(WDBJ 7截圖)

賀兩子畢業告示板「暗損」哥哥 老爸甘受悶虧

2021-06-01 17:36
「升級西維吉尼亞」將民眾遠程工作與自然風光旅遊的需求相結合，用抽獎的方式吸引外州甚至外國人遷入。（取自Ascend West Virginia官網）

「移居樂透」 西維州吸引新住戶 已有7000人申請

2021-05-28 18:21
馬里蘭藍蟹是大華府人夏季美食首選之一，但最新調查顯示今年馬、維州契沙比克灣的藍蟹總量比去年下滑30%。(記者羅曉媛/攝影)

藍蟹季來了 契沙比克灣產量下滑30%

2021-06-03 02:04
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升