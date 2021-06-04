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新州擬准毒品重罪犯申領公共福利

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州有意取消毒品相關重罪前科犯禁領公共福利。(美聯社)
新州有意取消毒品相關重罪前科犯禁領公共福利。(美聯社)

州長墨菲有意取消對被定罪的毒品相關重罪犯的公共福利(General Assistance)禁令，州議會也在擬定一項法案，以終止該禁令。

目前新州因販賣毒品被定罪者，禁止領取公共福利，該福利為沒有受撫養子女的低收入成人提供每月185元的助學金，及職業培訓。然而即使是暴力犯罪重刑犯，都有資格申請這項福利，目前超過70個社會組織，支持終止該禁令。

新州社會服務局代理局長莎拉·阿德爾曼(Sarah Adelman)說，擺脫禁令是墨菲政府支持社會正義的一部分。這種變化將為更多人提供所需要的幫助和新的起點。

新州行為健康宣導和康復中心政策分析師Ed Martone說，這項禁令可影響一個人的一生，因為意味著即使他們服了刑期，也永遠無法完成對罪行的懲罰。

與之矛盾的是，新州被判與暴力有關的重罪者，目前卻有資格申請聯邦補充營養協助計畫(簡稱SNAP)，俗稱糧食券(food stamps)。

服刑後，大多數毒品相關罪犯都希望參加藥物治療和職業培訓，但福利禁令卻斷絕了這條路。Martone說，福利禁令對毒品交易者的懲處高於暴力犯罪者，但許多罪犯實際上並非毒品主謀，而是吸毒者或非常低階的販毒者。

福利 毒品 新州

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