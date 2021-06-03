盼獲修繕撥款 海灘木板路倡納入公共「高速公路」

大西洋城木板路已有150年歷史。(美聯社)

隨著夏季到來，澤西海岸迎來遊客高峰，但許多海灘木板路卻年久失修。新州 眾議會交通委員會日前推進一項法案，將海灘木板路定義為「公共高速公路」(public highway)，以便其有資格從新州交通信託基金(Transportation Trust Fund)中獲得財政援助。

該法案獲得兩黨共同支持，並要求交通廳每年從交通信託基金中投入至少400萬元，從2031財年開始支持木板路專案的開銷。州長墨菲目前在預算 中提出包括400萬元經費，用於修復野木林(Wildwood)木板路。

眾議員 馬澤奧(Vince Mazzeo)指出，大西洋城木板路(Atlantic City boardwalk)已有150年歷史，野木林木板路亦有100年，許多其他標誌性木板路建立了幾十年，其中很多情況堪憂，急需維修。

馬澤奧說，木板路在高峰季節每天都有無數的自行車和行人，需支持數百萬遊客，損耗與一般高速公路道路無異，「地方市政府很難負擔這些路面的一般維護，更不用說大規模修復成本。」

作為提案的一部分，在獲得州補助後，郡和市將為每哩木板路投入對等的資金，作為必須維護的道路。