完成使命 新州6大型疫苗站將關閉 改設社區小型接種點

新州陸續關閉大型疫苗站。(美聯社)

州長墨菲周三宣布，六個大型疫苗 站1月啟用以來，已為近200萬人次接種，在接下來幾周內將逐漸關閉，預計最後一個在7月下旬關閉。目前小型疫苗站的數量已顯著增加，全州有1800個站點。

墨菲指，隨著疫苗需求下降，希望專注於社區的疫苗普及，在教堂、街頭集市、澤西海岸木板路和少數族裔社區開設較小的接種站。

東拉瑟福德(East Rutherford)、洛克威(Rockaway)、愛迪生(Edison)、摩爾斯鎮(Moorestown)、大西洋城(Atlantic City)和希維爾(Sewell)的疫苗站將繼續開放，以便已接種首劑疫苗的民眾能夠在同一地點接種第二劑。

大型疫苗站為滿足大量的需求在今年初應運而生，曾一度被人群和隊伍淹沒。在疫苗接種的高峰期，這些隊伍在停車場蜿蜒數百呎，一些居民甚至開車數小時前來；沒有預約的民眾則在寒冷的候補隊伍中等待，希望在一天結束時能夠接種。

新州 疫苗需求在4月下旬大幅下降，目前絕大部分疫苗站已無需預約。由聯邦緊急事務管理局(FEMA)在紐瓦克運營的第七個大型站點也將於本月關閉。

截至周三，新州約有410萬人已完成疫苗接種，墨菲的目標是6月底之前讓470萬新澤西 人完成施打。

六大疫苗站關閉時間：

大西洋郡(Atlantic)：5月26日停止首劑疫苗接種，6月18日關閉；

格羅契斯特郡(Gloucester)：5月29日停止首劑疫苗接種，6月19日關閉；

博根郡(Bergen)：6月4日停止首劑疫苗接種，6月24日關閉；

摩利斯郡(Morris)：6月23日停止首劑疫苗接種，7月16日關閉；

密德薩士郡(Middlesex)：6月26日停止首劑疫苗接種，7月17日關閉；

博林頓郡(Burlington)：7月1日停止首劑疫苗接種，7月23日關閉。