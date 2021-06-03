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州長改口 新州新學期有望免戴口罩

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州秋季開學是否要求戴口罩，州長態度軟化。(美聯社)
新州秋季開學是否要求戴口罩，州長態度軟化。(美聯社)

新州州長墨菲此前堅持中小學下學期須繼續戴口罩，2日改口稱，對新學年開始前取消學校口罩令，持開放態度。新州學區管理者呼籲州政府提供明確指導意見，稱目前常存在混淆和矛盾的規定。

墨菲與聯邦教育部長卡多納(Miguel Cardona)一同巡視博根野高中(Bergenfield High School)後指出，州政府去年6月發布了一系列指導意見，此後多次根據疫情進行調整，「我猜測秋季將繼續要求學生和教職員工戴口罩，但會根據疫情調整。」

卡多納則強調，聯邦政府希望所有學生都能夠返回學校，教育部將繼續與公共衛生專家合作，確保教職員和學生的健康。他預測將能夠在秋季不戴口罩，重新開放學校，但將依專家基於科學做決定。

新州2日報告237例新增新冠確診，單日20人染疫死亡。州政府已在大多數場合取消口罩規定，學校、日托中心和夏令營則是例外，無論是室內還是室外，仍然需要戴口罩。

一些家長和共和黨人敦促州長解除校內口罩令，認為在商店不戴口罩但必須在教室戴口罩毫無意義。州參議員彭納奇奧(Joseph Pennachio)表示，辦公室收到許多憤怒的家長來電，稱應該自由決定孩子是否戴口罩上學或參加夏令營。

白宮首席傳染病專家佛奇上個月稱，初高中有可能在秋季取消口罩令，因為該年齡段的人群有資格接種疫苗。目前愛阿華和德州州長已簽署法律，禁止學校要求學生或教職員工戴口罩。

聯邦疾病防治中心(CDC)一項新研究，統計去年11月16日至12月11日期間喬州169所K-5學校的新冠感染率，發現對教職員工有口罩令的學校感染率降低了37%。

口罩 教育部 新州

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