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新州單日確診新低 兒童疫苗效果難估

記者謝哲澍／新澤西州報導
專家指新冠兒童疫苗實驗，樣本數偏低。（美聯社）
專家指新冠兒童疫苗實驗，樣本數偏低。（美聯社）

新州1日報告137例新增新冠病毒感染確診病例，單日7人染疫死亡，創去年3月疫情爆發以來的新低。對於正在進行試驗的兒童疫苗，新州專家懷疑由於病例數量、參與者人數都少，將缺少足夠的數字證明臨床效果。

輝瑞（Pfizer）公司與德國制藥商BioNTech合作，已開始進行臨床試驗，對六個月至11歲的健康兒童進行新冠疫苗測試。部分測試在新州州立羅格斯大學（Rutgers University）進行，共有200名新州兒童參加。

羅格斯大學流行病專家魏斯（Stanley H. Weiss）說，年齡在5至11歲、2至5歲，以及6個月至2歲之間的兒童將接受不同劑量的疫苗，「會從低劑量開始，檢查是否安全，並觀察免疫反應。」

魏斯說，由於新州和美國大多數地區的感染率正在降低，臨床試驗中可能沒有多少兒童接觸該病毒，將更加難以評估疫苗效果。專家正在將抗體細胞免疫視為疫苗是否有效的替代指標。

此外，由於正在進行的兒童臨床試驗參與者，比成人試驗少得多，將不會有那麼多的可用數據，「即使疫苗獲得FDA的授權，也不應該假設這些兒童的接種反應與成年人相同。」

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