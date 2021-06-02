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新州擬允許17歲投票 最快明年生效

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州再次提案降低投票年齡。（美聯社）
新州再次提案降低投票年齡。（美聯社）

新州近期剛擴大提早投票範圍，或更進一步，允許17歲在初選投票。法案若過關，最快將於2022年1月1日生效。

新州法律目前允許年滿17歲者註冊成為選民，但要等到18歲生日後才能投票；如果法案通過，每年將有約4萬名17歲居民有資格在初選投票。

州眾議員Lisa Swain表示，培養年輕人投票文化非常重要。民權組織Action Together New Jersey也支持這一法案，認為有助於早日讓年輕人參與政治，養成投票習慣。

新州議會一項分析顯示，包括德拉瓦和馬里蘭在內的18個州都有相關法律，允許17歲在初選投票。新州民主黨希望藉此朝著喬治亞、愛阿華和佛州等共和黨州的相反方向發展。

統計和傳統觀念認為，年輕人更青睞民主黨，因此該法案對於新州本就占多數的民主黨更有利。法案聽證會上黨派界限分明：共和黨議員反對、民主黨支持。

新州議會曾對相關修法進行至少五年的辯論，並於2016年通過法案，但被前州長克利斯蒂否決。

州長墨菲則明確支持該法案，他表示允許17歲的年輕人在初選投票，並提供當日的現場選民登記，是未來必須採取的措施。

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