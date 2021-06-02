林正一參選博根郡委 要打破民主黨全包局面

林正一以共和黨身分，角逐博根郡政委員。林正一與競選團隊。(林正一提供)

新州北部博根郡（Bergen county）是深藍的民主黨 陣營，華裔居民林正一（Ronald Joseph Lin）正以共和黨 人的身分角逐郡政委員（county commissioner），企圖打破當地由民主黨包攬所有七席的局面。

林正一1981年出生於霍布肯（Hoboken），父母在他出生一年前從台灣來到新澤西，並決定以當時的總統雷根（Ronald Reagan）的名字命名，肯定雷根與共和黨的傳統價值觀。

40年一晃而過，林正一的兒子去年6月出生時，選擇了川普（Donald Trump）。他以另一種方式提醒人們，在文化和政治方面，亞裔 遠非單一面向。

林正一的父親1980年來到史蒂文斯理工學院（Stevens Institute of Technology）攻讀碩士，追逐自己的美國夢。努力工作多年，成為了花旗集團（Citi group）的副總裁；而林正一的母親曾在銀行、律所打拚，也有地產經濟執照。

林正一目前擔任浙江樹人大學、上海政法大學的法律與政治客座教授，他也有自己的podcast節目「Real Talk With Ronnie」，若11月當選將成為當地首位亞裔郡政委員。

他說，亞裔，特別是華裔的價值觀其實很傳統，「就像我的父母，自力更生、努力工作，與共和黨的價值觀十分契合。博根郡有17%的亞裔居民，很多曾經投給民主黨，但我希望他們今年能夠投票給我；只要有5%的選民改變，我們就有機會贏下選舉。」

林正一並不避諱自己是川普的支持者，他認為川普和川粉都被主流媒體歪曲、抹黑，「我和父母都參加過川普的支持集會，現場和平而友好；川普本人在連任選舉中同樣贏得許多少數族裔的選票。」

他指民主黨對亞裔社區口頭友好，實際上卻毫無幫助，博根郡亞裔社區一直希望能建立一個亞洲文化中心，卻多次被民主黨郡政府拒絕，「很顯然，郡政府目前一黨制的狀態是錯誤的。 」

林正一今年與另一名共和黨人沃爾什（Tim Walsh）搭檔，將挑戰郡政委員會主席Steven Tanelli，和另一位尋求連任的委員Tracy S. Zur。

博根郡共和黨主席齊薩（Jack Zisa）歡迎林正一加入共和黨候選人名單。他說該郡亞裔人口眾多，有亞裔代表很重要，「共和黨人的包容性實際上要遠超媒體所描繪。 」

林正一競選網站：https://ronaldjosephlin.com