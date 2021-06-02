新州前州長印象 克利斯蒂負評最多

民調指克利斯蒂是新州最不受歡迎的前州長。（美聯社）

孟莫斯大學民調 中心（Monmouth University Poll）最新民調，肯恩（Tom Kean Jr.）是新州居民最喜愛的在世前州長，上一任的克利斯蒂（hris Christie）則是居民最不喜歡的前州長，且大部分人不支持他再次競選總統。

肯恩是1982至1990年間的共和黨 州長，33％受訪者對他持正面態度、14％負面，53％的人沒有意見。55歲以上（年齡足夠至少可以投票給他一次）中，有51％的支持和14％的反對率，排在還在世的歷任州長的首位。

2010-2018年擔任州長的克利斯蒂僅獲得26％的好評，64％的負面評價。民主黨 和獨立人士對其負面態度均高達七成，共和黨人則有53％好評、35％差評。

民調主任穆雷（Patrick Murray）表示，「幾乎每個新州人仍然對克利斯蒂印象深刻，問題在於那些印象往往相當消極。」

當被問及對克利斯蒂印象最深者，26％說華盛頓橋醜聞，12％提及他2017年關閉州立公園和海灘期間，攜家人在海灘度假。9％受訪者記得他對颶風珊迪的救災，8％記得他對抗教師工會；6％記得他在預算、稅收和養老金方面的成就；4％的人對他處理公務員養老金有負面評價；3％的人表示不滿意他對稅收的處理，尤其是汽油稅。

該民意調查還發現，5％受訪者認為克利斯蒂是「大膽、直率的演講者」；7％的人說他是自大、傲慢、不尊重他人和撒謊者；5％提及其政治野心。對於他可能再次競選總統的計畫，只有10％的受訪者表態支持、19％認為他能當好總統。

其他近年前州長的支持率：柯翟（Jon Corzine，民主黨2006-10），23%正面、34%負面、43%無評價；理寇迪（Richard Codey，民主黨2004-06），17%正面、10%負面；麥格瑞維（Jim McGreevey，民主黨2002-04），25%正面、31%負面；迪法蘭斯科（Donald DiFrancesco，共和黨2001-02），9%正面、9%負面。