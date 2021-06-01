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新州單日確診創新低 兒童疫苗數據收集難

記者謝哲澍／新澤西州報導
(美聯社)
(美聯社)

新澤西州1日報告137例新增新冠病毒感染確診病例，單日7人染疫死亡，創下去年三月疫情爆發以來的新低。對於正在進行試驗的兒童疫苗新州專家懷疑由於病例數量、參與者人數都少，將沒有足夠的數字來證明臨床效果。

輝瑞(Pfizer)公司與德國制藥商BioNTech合作，已開始進行臨床試驗，以對6個月至11歲的健康兒童進行新冠疫苗測試。部分測試在新州州立羅格斯大學(Rutgers University)進行，共有200名新州兒童參加。

羅格斯大學流行病學家、醫學院教授魏斯(Stanley H. Weiss)說，年齡在5至11歲、2至5歲，以及6個月至2歲之間的兒童將接受不同劑量的疫苗，「我們會從降低劑量開始，檢查它是否安全，並根據其潛在功效來觀察免疫反應。」

魏斯說，由於新州和美國大多數其他地區的感染率正在降低，因此臨床試驗中可能沒有多少兒童接觸過該病毒，這意味著將更加難以衡量疫苗的有效性。因此，專家正在將抗體細胞免疫視為疫苗是否有效的替代指標。

此外，由於正在進行的年幼兒童臨床試驗參與者人數，比成人疫苗臨床試驗的人數要少得多，因此將不會有那麼多的可用數據，「對於年幼孩子來說，即使疫苗獲得了FDA的授權，我們也不應該假設這些孩子的接種反應與成年人的反應相同。」

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