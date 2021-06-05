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端午將至 “粽”在林宮默默“父”出 “爸”氣十足

新澤西訊
林宮秘制臺灣肉粽
林宮秘制臺灣肉粽

　端午節、父親節接踵而來，受眾多人喜愛的粽子可雙節共用。Morristown林宮台菜，年年為大家準備精美的臺灣肉粽，年年都供不應求，今年您若想吃道地的台灣肉粽，可得趕緊打電話預訂，以免「手慢無」。

　眾所周知粽子的主要材料是糯米、餡料和粽葉等，由於各地飲食習慣不同，粽子形成了南北風味，而且有鹹有甜，而林宮台菜的秘制臺灣肉粽，食材考究，做法獨到，傳承了濃濃的南台灣在地口味，擁有一大批忠實粉絲，年年訂購，您若未試過，要不要也來嘗嘗？

　林宮自製的臺式土魠魚羹、雞卷、甜不辣、自製魚丸、XO醬海鮮、台灣土雞、烤魚下巴、老鼠斑…，無一不是色香味齊全，令食客回味悠長，若能進店品嘗，現點現吃口感更佳。

　林宮台菜的自家農地，種植最健康的有機蔬菜，當天現摘的蔬果飽含水份和光澤，無任何化學添加，純有機蔬菜唇齒留香，健康至上。

　林家秘制臺灣肉粽數量有限，先到先得，敬請提前預訂！林宮台菜電話: 973-998-5057，地址：40 Speedwell Ave., Morristown, NJ (Century 21百貨公司有停車場)

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