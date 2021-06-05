寶島太遠？ 那就來「半畝園」品嚐台灣小食吧！

位於新州 East Hanover的半畝園餐廳（A & J Bistro），源自於1971年創立於寶島臺灣的老字號。其以北方麵點為主打，味道正宗，價格親民。當前，餐廳每週末還特供自製豆漿和油條，新鮮出爐的美味小食深受食客們喜愛！

這間溫馨雅緻的餐廳，展現了臺灣人對於生活的一種熱忱態度。在這裡，任何一類麵食，師傅們都力求完美，品種豐富。光是麵條就有十餘種選擇之多，有紅燒牛肉麵、牛肉牛筋面、清燉牛肉麵、乾拌牛肉麵、榨菜肉絲面、雪菜肉絲面、排骨麵、雞排麵、陽春麵、擔仔麵、肉燥面、炸醬麵、擔擔麵、豬腳麵、酸辣涼麵、招牌涼麵等。地道的紅燒牛肉麵，麵條Q彈，牛肉厚切，燙頭濃香，大口吃下去直呼過癮。臺式豬腳麵，筋皮軟爛，油亮亮的顏色，尤具感染力，吃時充滿了幸福感。如果喜歡清潤一些的麵條，榨菜肉絲麵、雪菜肉絲麵都是您不錯的選擇，其鹹香可口，回味悠長，不易上火，老少皆宜。此外，各式葷素小菜也是充滿魔力，搭配主食一同享用，滋味無窮。

既然是一家以麵食為主打的餐廳，就不得不提這裡讓人讚不絕口的餅類！會噴汁的牛肉餡餅，皮薄酥脆，餡大多汁，哪怕被燙到舌頭，也等不及想立馬咬一口。鮮肉鍋貼，皮薄底脆，餡料鮮美，搭配一碗小米 粥，無論做為午餐還是晚餐，都會相當滿足。醬肉燒餅，肉色醬紅，口感細膩，搭配上熱乎乎的芝麻燒餅，越嚼越香，堪稱一絕。年輕人喜歡的芋頭酥餅、豆沙酥餅，千層百疊，香酥可口，搭配一碗紅豆甜粥或一碟小菜，簡單即是幸福！

此外，燒仙草、仙草凍等甜品也是夏日熱門之選。其用料講究，彈潤順口，食後使人神清氣爽。總之，“一站式”的台灣 小吃體驗就在這裡！

歡迎朋友們惠顧半畝園餐廳，感受每一味小食的魅力與歡喜。地址：352 NJ-10, East Hanover, NJ 07936；電話：973-506-9066。