費城中華婦女聯誼會向華裔耆老派發食物 彰顯濃濃愛心

中華婦女聯誼會會長胡惠霞(左) ，副會長劉素芬(右) 在派發食品現場。

費城 中華婦女聯誼會（以下簡稱“婦女會“）獲得政府資助，新冠疫情 期間積極造福社會，支援弱勢社群。5月27日中午，婦女會在華埠 鼎華居中心，向華埠各老人中心耆老們派發食物，並提供有關健康資訊服務。

當天天氣炎熱，豔陽高照，婦女會理事義工們依然提早來到派發現場，做好準備工作。會員們準備了250份愛心食物及防疫物品（內有餅乾、臘腸、粉絲、蛋麵、新鮮水果、防護口罩、消毒紙巾等），分別贈予華埠安樂樓、801、850、22街老人公寓、賓州印支華裔老人相濟會，向耆老們表示關懷及支持。

會長胡惠霞表示，過往每年，婦女會都會舉辦慶祝父母親節及敬老午餐聯誼活動，今年受到疫情影響，改為向老人們發放健康禮品包，希望小小心意，能在這個前所未遇的抗疫艱難時期，讓耆老們在逆境之中感到溫暖，同時幫助老人們舒緩壓力，保持快樂的心情和健康的生活。 胡惠霞親力親為，事先聯繫各老人公寓負責人，統籌安排贈送名單。她說，婦女會今後每個月將會以電話形式，查詢社區有需要人士的健康狀況。

副會長劉素芬忙前忙後，提早幾天與理事們一道，準備食品的訂購、打包及運輸，禮品袋的購買，精心佈置，事無大小，樣樣盡心盡力。擔心老人們出行不便，特意提早一天，與會員們一起將60分禮品親自送往安樂樓，方便老人們領取，將婦女會的愛心“澤及耆老”。前會長陳周潔貞、葉慧民等，監督各方面的事務安排，各環節分工合作，不遺餘力，令派發工作有序進行。

賓州印支華裔老人相濟會會長李永麟、周昭真夫婦，永遠名譽會長林興夫婦，名譽會長謝業及蔡振榮夫婦，親自來到現場，配合婦女會會員們，領取分發禮品包。因為疫情期間，老人公寓有出入限制，老人們行走不便，蔡振榮親自駕車，將婦女會安排的20份禮品，送給居住在801老人公寓的老人會會員們。

當天參加派發食品的婦女會理事會員還有：陳姿、劉郭雪蘭、梅江慧雅、葉煥琴、葉唐秀英、Jackie、Pat、黃麗清、沈麗甜、王小玉等。與此同時，婦女會衷心感謝各位顧問、州政府醫療資源部、奧羅娜健康護理公司、恒發超市、德馨雜貨店的贊助及捐贈，為這次公益慈善活動增添了溫馨及鼓勵。

費城中華婦女聯誼會是政府特許的 501-(C)(3) 非營利機構，宗旨是提供社會服務資訊，組織聯誼活動、敬老愛幼活動和文化交流等。