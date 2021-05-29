疫情急降溫 費城提早至6．2全面解禁 可以去看球賽了

費城提早於6月2日解除群聚限制。圖為費城職棒隊近日於華府出賽，球迷歡呼。(美聯社)

費城 原訂6月11日取消剩餘的商業防疫限制，如群聚人數、社交距離等，由於疫情數字近日快速下降，市府周五宣布將提早於6月2日(周三)解禁。費城最新單日平均新增確診率3％，為去年9月後新低。室內口罩 規定仍維持，市府指將視疫情決定是否於6月11日解除。

依新規，室內外群聚、營業、活動等人數及容量、社交距離限制均將解除，可以百分之百容量營運。費城職籃76人隊也立即宣布，2日恢復開放球場所有座位，並指此為最佳時機，球迷有機會在主場看到76人隊奪冠。

費城目前約70萬人完全接種，20萬人已施打至少一劑，根據聯邦疾病防治中心 (CDC)數字，12歲以上居民完全接種率約42％。

賓州多數商業防疫限制將於5月31日解除，但未完全接種者，公共場合仍須戴口罩。費城上周取消戶外口罩規定，包含尚未接種者。市府表示，6月初將再評估室內強制戴口罩的必要性，但僅將開放已完全接種者。

新州已採納聯邦疾病防治中心(CDC)最新指南，准許已完全接種者，多數室內場合可不戴口罩。民眾仍將在擁擠的室內環境中戴口罩，例如公車、飛機、火車、機場、火車站、醫院、監獄和無家可歸者收容所等。在向公眾開放的州府建築，也需要口罩。