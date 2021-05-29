史無前例！費城將獲1000萬元住房券 安置無家可歸者

聯邦撥款協助無家可歸者付房租。(美聯社)

聯邦政府 將在7月1日前向費城 住房管理局(Philadelphia Housing Authority)提供863份「住房券」(housing vouchers)，總價值1000萬元，旨在安置全市的無家可歸者，被稱為「史無前例的奇蹟」。

美國救助計畫(American Rescue Plan)將在全美範圍內發放約7萬張住房券，受益於國會通過並由總統拜登 於3月簽署的1.9萬億元經濟刺激法案。

按照規定，住房券接受者可將單據給房東，房主則在每個月的第一天通過住房管理局獲得聯邦補貼。如果房客有收入，住房券能夠確保房租不會超過其自身收入的30％，無論收入是來自工作還是社會服務。

住房和遊民安置專家說，市府從沒有專向費城無家可歸者發放過住房券。費城住房管理局局長耶利米(Kelvin Jeremiah)說，他們從未獲得過聯邦政府相關支持，這是全新的幫助。西費城非營利組織人民緊急中心總裁Kathy Desmond說，住房券是比建造平價屋更為直接的解決方案。

SELF Inc.總裁Michael Hinson表示，費城無家可歸者系統目前約有6900人，估計另有約1000人流落街頭，多為少數族裔。