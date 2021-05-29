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新州龜背動物園 打疫苗者可免費入場

記者謝哲澍╱新澤西州報導
龜背動物園提供疫苗接種免費門票。(動物園臉書)
龜背動物園提供疫苗接種免費門票。(動物園臉書)

為加快新冠疫苗施打，各地都有獎勵措施。西橘市(West Orange)龜背動物園(Turtle Back Zoo)日前宣布剛接種第一劑者可免費入園，免費門票可在今年9月1日之前使用。免費入場只限於6月5日(周六)上午10時至下午2時之間接種第一劑者。

郡府表示，提供動物園免費門票，是對某些猶豫不決居民的一種激勵，該郡也是全州接種率最低的地區之一，東橘、紐瓦克等市鎮的接種率均低於全美平均。

此外，新州政府也提供其他一系列疫苗激勵措施。任何在5月接種第一劑疫苗的21歲以上新州居民，可在九處酒莊免費領取一杯酒，包括Amalthea Cellars、Auburn Road Vineyards、Bellview Winery、DiMatteo Vineyards、Salem Oak Vineyards、Terhune Orchards、Tomasello Winery、Villa Milagro Vineyards、White Horse Winery。

所有在6月底前接種第一劑者，可免費獲得新州18個州立公園的免費季票，價值50元；還有機會與州長墨菲和第一夫人共進晚餐。詳情可上網：https://www.nj.gov/dep/vaxandvisit/。

龜背動物園網址：https://turtlebackzoo.com/admission-hours/。

動物園 疫苗 新州

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