費城學區改口 新學年高中生擬推遲到校

費城學區擬統一修改各校課表，讓學生分梯次到校。(美聯社)

費城學區 總監希特(William R. Hite Jr.)27日改口，下學年高中生可能將推遲到校時間，而非日前學區提交新表所要求提早到校。希特表示，學區最初的目標是高中推遲學生到校時間，他承認還沒有看到本周稍早發送到各學校的課表。

根據費城詢問報獲得的新課表提案，不同學校將在7時30分、8時15分或上午9時開始上課，其中大多數中學和高中在7時30分上課，顯著早於目前的安排。

費城學校傳統上可以設置自己的上課和放學時間，因此存在20種不同的課表。希特表示，學區目標是制定統一的三梯次到校時間表，目的是提高校車運輸效率。目前全美都缺校車司機。

費城教師工會指，改變課表有助校車進行清潔，及學生在車上的社交距離。希特說，學區將按照聯邦建議，在校車上讓學生保持三呎的距離，希望學校能理解，不可能在整個學區使用20種不同課表做到這一點。

希特強調，這些改變並非最終版本，「學校依然擁有很大的靈活性，表達意見，在各校之間找到最可行的時間點。」

新澤西目前已開啟實驗計畫，五個學區高中的上課時間從現行的早8時前，推遲至8時30分。美國 兒科學會(American Academy of Pediatrics)建議青少年不要在8時30之前開始上課，因對身心健康以及學習狀態都不利。睡眠不足的青少年可能產生身體和心理的健康問題，並導致學習成績下降。