若接種率高 新州高中校園或提早摘罩

新州高中校園或將提早解除口罩令。(美聯社)

新州 今(28)日起取消部分室內口罩 令，但學校、州府建築等部分場所例外。州長墨菲此前堅稱下學年中小學依舊必須戴口罩，遭到湯姆斯河(Toms River)、中央區域(Central Regional)等多個學區總監抗議。他27日鬆口稱，高中生解除口罩令的時間或將早於中小學生。

新州即日起採納聯邦疾病防治中心(CDC )最新指南，准許已完全接種者，多數室內場合可不戴口罩。同日起餐廳、健身房、理髮店、賭場、教堂等商家，可免除六呎的社交距離規定，舞池重開。商家、企業和私人辦公室可繼續要求員工和顧客戴口罩。

根據CDC更新的指南，民眾仍將在擁擠的室內環境中戴口罩，例如公車、飛機、火車、機場、火車站、醫院、監獄和無家可歸者收容所等。在向公眾開放的州立辦公室，例如新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)內，也需要口罩。

墨菲表示，他的決定是基於科學和CDC的指導，目前CDC僅建議接種疫苗者可不戴口罩，而新州12至17歲青少年的接種才剛開始，「等到疫苗在高中生群體普及後，他們就可以不戴口罩。」

儘管新州只有七名兒童染疫死亡，但州府擔心年輕人可能仍會繼續傳播病毒。在新州900萬居民中，兒童約占200萬，目前尚無12歲以下疫苗獲准。