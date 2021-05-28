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賓州估最遲6.28取消口罩令 70％成人完全接種有望達標

記者呂賢修╱綜合報導
圖為費城市區近日許多人已不戴口罩。(美聯社)
圖為費城市區近日許多人已不戴口罩。(美聯社)

賓州衛生廳代理廳長Alison Beam周四表示，賓州目前成年人完全接種率約52％，估計6月底之前可達成70％成人完全接種目標，暫訂最遲6月28日實現州長承諾，解除口罩規定。費城將另定時間表。賓州此前已採納聯邦疾病防治中心建議，完全接種者，多數室內外場合免戴口罩。官員呼籲12歲以上民眾踴躍施打，以利盡快完全解禁。

州府統計，全州約450萬人已完全接種， 610萬人施打至少一劑，占成年人口70％，全美目前有十州達此數字。若以總人口計算，全州57％已施打至少一劑。

賓州多數商業防疫限制將於5月31日解除，但未完全接種者，公共場合仍須戴口罩。費城上周取消戶外口罩規定，包含尚未接種者，但室內口罩要求至少維持至6月11日，屆時也將解除多數防疫規定。市府表示，6月初將再評估室內強制戴口罩的必要性，但僅將開放已完全接種者。

費城已解除辦公室、博物館、圖書館、商店、戶外游泳池、保齡球館的人數限制，仍未開放規定包含：餐廳堂食限50至75％％容量，椅背距離三呎，非用餐時須戴口罩，健身房容量限75％，運動課程每班25人，室內聚會容量限50％，不同團體距離至少三呎，戶外有固定座位活動限50％容量，無固定座位者每1000平方呎33人。

室內供餐聚會容量上限25％，若無提供酒飲、樂隊，包含服務員限250人，若有則限150人，僅准在座位提供餐飲。戶外供餐聚會容量限50％，人數不受限。賭場限50％容量，通風達標者75％，須維持三呎距離。

州衛生廳本周也宣布，經法官同意，對超過40家疫期違反堂食禁令、社交距離的餐廳，取消控罪。

口罩 賓州 費城

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