缺校車司機 費城上學時間擬錯開 家長跳腳

校車司機短缺，費城擬調整上學時間。(美聯社)

新冠疫情導致校車司機短缺，費城學區 提案下學期將多數初、高中上學時間提早至7時半，小學及部分初高中則延後至8時15分或9時，近期並將與學校、家庭代表討論。目前已有許多人提出質疑，擔心家長上班後至年幼子女上學前這段時間，無人照料，以及中學生是否真能準時到校。費城校長工會主席Robin Cooper表示，課表不應被交通運輸控制，尤其是對學生、家庭造成不便。

學區目前負責提供公校、特許學校、私校一至六年級，以及特殊教育學生等，住處離學校超過1.5哩者校車服務。學區發言人Christina Clark表示，學區有意設定三種標準，讓校車每天能跑三趟，節省學生通勤時間，有助提升課業。

過去，學校有自訂上學、放學時間的彈性。新時間表在教師工會新合約修改的期限前提出，若教職員代表組成的委員會沒有共識，家長委員會將介入，若仍無法達成共識，將交仲裁調解單位。

費城華埠 殘障維權組織(Chinatown Disability Advocacy Project)創辦人Anna Perng指學區的決定事先未徵詢家長意見，尤其對特教生家庭造成影響，因為尋找托兒服務不便，更不可能隨便找人接送。移民學生，許多父母從事服務業，上班時間無法彈性調整，也是問題。

家長委員會主席Jerry Jordan表示，學區的決策引起困擾、憤怒，對教師、家長都是挑戰。工會指，協助學生上下車的人員，因收入不高，許多另有兼職，也將受影響。

高中老師Nick Kosiek說，依照新課表，他要提早至7時半前出門上課，但讀小學的子女可能9時才上學，變成兩難。對某些高中等於提早兩小時上學，也可能影響到課率，因為高中生睡覺時間較晚。