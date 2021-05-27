「同學多亞裔 曾想改變膚色」 非裔高中生獲6藤校錄取

安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

新州 博根郡安歌塢高中(Academies at Englewood in Bergen County)18歲畢業生布徹(Christopher Butcher)，在非洲裔平權運動中的表現，使他在同齡人中脫穎而出，獲得六所常春藤大學和其他19所大學的錄取通知。

作為新州優秀的特許學校，安歌塢高中的學生以亞裔 為主。布徹在申請信中回顧自己在這所磁校中的掙扎，「我的同學多數是亞裔，我甚至一度希望改變膚色。感謝我心愛的毛絨狗Bigdog的陪伴，很高興自己改變皮膚的願望從未實現。」

布徹在申請信中感謝自己的毛絨玩具，幫助他學會以自己的方式欣賞「黑人」，並挑戰刻板印象。他被哥倫比亞、布朗、達特茅斯、賓大和康乃爾等校錄取，最終選擇普林斯頓大學。

2020年3月，布徹與朋友共同創立安歌塢非洲裔學生會，與博根郡全美有色人種協會合作傳播資訊，也為疫期需要幫助的人提供物資。

布徹在學校和社區的努力，為他贏得普林斯頓種族關係獎，該獎是每年表彰促進種族平等而努力的高中生。他還擔任過美國 國家高中榮譽生會(National Honor Society)副主席，組織非洲裔學生平權(Black Students Matter)活動。

這些活動旨在引起關注新澤西課堂中非洲裔學生所面臨的不公正現象。從那以後，布徹的學校創立了非裔美國人的學習課程、非洲裔學生會，在該地區提供偏見培訓計畫；布徹還對學校和新州教師缺乏種族多樣性提出質疑。

她的母親Cheryl Taylor-Butcher說，兒子是一個自我激勵的人，「我知道他會錄取，但沒想到會有那麼多。」

布徹曾考慮主修歷史和社會學，但最終決定分子生物學和非裔美國人研究。他高中時曾創建義肢社團，並與印度的一個非營利組織合作，以最低的成本幫助人們獲得義肢。

這些經歷讓他最終計畫讀醫學院。他也與當地低年級學生建立密切關係，傳遞經驗和知識。