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5歲童死亡30年後 母親謀殺罪上訴遭駁回

記者謝哲澍／新澤西州報導
左為男童威爾特，右為母親羅丹斯基。(警方提供)
左為男童威爾特，右為母親羅丹斯基。(警方提供)

新州一樁30年的懸案新進展，高等法院首席法官拉伯納(Stuart Rabner)近日駁回上訴，裁定五歲男孩威爾特(Timothy Wiltsey)的母親羅丹斯基(Michelle Lodzinski)是導致其死亡的兇手，面臨30年監禁且不得假釋。

案件始於1991年國殤日周末，當時住在南安博伊市(South Amboy)、23歲單身母親羅丹斯基報案稱，兒子在遊樂園內失蹤。警方無法確定他是否被綁架，甚至到底有沒有來過遊樂園，因為沒人見過他。羅丹斯基幾天後改稱，在遊樂園遇到一女子艾倫(Ellen)，讓她短暫看護兒子；當她返回時，他們全都不見了。

一周後，羅丹斯基再次修改故事，指一名與艾倫一起的男子持刀威脅她，並綁架威爾特。羅丹斯基說她一直害怕說實話，因為她不希望兒子受到傷害。

警方繼續尋找失蹤男孩，也成為當時全美新聞，他的臉出現在牛奶紙盒的背面。將近一年後，他的頭骨、顎骨和其他遺骸在溪邊被發現，但沒有任何證明如何死亡，也沒兇手的線索。案件檔案被封存多年。

根據紀錄，羅丹斯基2001年起住在明尼蘇達州，並有了短暫的婚姻，生了兩個男孩，又再次成為單身母親，遷移至佛州生活。2014年，新澤西調查人員重新啟動威爾特案調查，審視蒐集的證據。

其中一項證據，是在小溪發現的一條褪色藍白相間毯子。羅丹斯基說從未見過，但檢方詢問其侄女時，表示曾在她的家中見過。

警方逮捕羅丹斯基。檢方表示，「她是最後一個看到威爾特活著的人；遊樂場和綁架只是掩人耳目。」 2016年5月，陪審團裁定其謀殺罪。漫長的上訴過程中，高等法院法官也以3比3的意見相持不下，最終首席法官決定駁回上訴。

法官阿爾賓(Barry T. Albin)強烈反對該裁決。他寫道：在這種情況下維持定罪可謂前所未有，「羅丹斯基的單身母親身分並非謀殺動機，沒有任何證據表明她造成兒子的死亡，不能以猜測為由作出判決。」

威爾特被埋葬在基波特(Keyport)的聖約瑟夫公墓。羅丹斯基的律師仍可能將此案上訴至聯邦最高法院。

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