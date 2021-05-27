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新學年還要戴口罩 新州部分學區反彈

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州校園口罩令再次引起爭議。(美聯社)
新州校園口罩令再次引起爭議。(美聯社)

州長墨菲本周宣布中小學生下學年將繼續戴口罩，引發部分學區反彈。湯姆斯河(Toms River)學區總監納爾迪尼(Joseph Nardini)致信墨菲，稱學區絕大多數的學生和家庭希望校園取消口罩令。

納爾迪尼在信中指出，學校教職員接種疫苗的比率很高，而學童感染病毒風險很低，他認為脫掉口罩有助恢復正常生活，更輕鬆地呼吸。

新州共和黨人也在推動解除學校口罩令。州參議員Jim Holzapfel、Greg McGuckin和John Catalano日前共同提案，在學校解除強制口罩要求，但預計將遭到新州民主黨的阻撓。

校內口罩令也獲得新州教師工會(New Jersey Education Association)的支持。工會發言人貝克(Steven Baker)指，醫界建議所有未接種疫苗者戴口罩，包括絕大多數小學生。

新州26日報告352例新增新冠確診，單日25人染疫死亡。全州即將在周五開放，完全接種者多數室內場合免戴口罩，雇主亦可將遠程工作的員工召回辦公室，且已接種疫苗者無需戴口罩或維持社交距離。

然而，州府雇員仍需辦公室戴口罩。這一矛盾的規定引發共和黨人抨擊，州參議員Declan O'Scanlon對墨菲設定的雙重標準表示不解，指州長為了連任玩弄政治把戲：「如果疫苗有效，接種者在州府辦公室就沒有免疫力？」

口罩 疫苗 新州

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