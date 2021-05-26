公投修憲獲授權 賓州議會提案終結災難緊急狀態

新冠疫期，賓州州長關閉多數商業，引發爭議。(美聯社)

賓州 眾議會州府委員會(State Government Committee)25日通過一項決議，將終止州長沃爾夫災難緊急命令中的某些規定。該決議還將要求賓州勞工廳恢復申領失業金者，須提供找工作證明。州長疫期以行政令暫停該規定。

基於賓州本月初選時的兩項有關限制州長緊急行政令的修憲公投 結果，多數選民支持修改州憲法，授權議會隨時終止州長下令的災難緊急情況，不需州長最終簽名同意，或州眾議會三分之二絕對多數支持。

州府委員會主席格羅夫(Seth Grove)說，賓州選民賦予議會權力，在緊急時刻制衡政府，「該決議將在一定程度上取消過去一年對賓州的嚴厲政策；剩下的基本上是聯邦資金。」

沃爾夫此前稱公投為「令人沮喪的結果」，上周並再度延長緊急狀態90天，而修正案仍須等州府認證投票結果才生效。此外，共和黨 議員所針對的某些規定不在災難命令的範圍之內，包括關閉商業和設置商家入店人數上限的權力。

新冠疫期，賓州州長與共和黨主導的議會多次因防疫政策產生衝突，甚至鬧上法院。州長並否決了多項議會企圖限制其行政權的法案，但共和黨缺少反否決所需的議會絕對多數，且州法官支持州長權力，最後只有選擇公投一途，才能繞過州長的否決權。