公投修憲獲授權 賓州議會提案終結災難緊急狀態
賓州眾議會州府委員會(State Government Committee)25日通過一項決議，將終止州長沃爾夫災難緊急命令中的某些規定。該決議還將要求賓州勞工廳恢復申領失業金者，須提供找工作證明。州長疫期以行政令暫停該規定。
基於賓州本月初選時的兩項有關限制州長緊急行政令的修憲公投結果，多數選民支持修改州憲法，授權議會隨時終止州長下令的災難緊急情況，不需州長最終簽名同意，或州眾議會三分之二絕對多數支持。
州府委員會主席格羅夫(Seth Grove)說，賓州選民賦予議會權力，在緊急時刻制衡政府，「該決議將在一定程度上取消過去一年對賓州的嚴厲政策；剩下的基本上是聯邦資金。」
沃爾夫此前稱公投為「令人沮喪的結果」，上周並再度延長緊急狀態90天，而修正案仍須等州府認證投票結果才生效。此外，共和黨議員所針對的某些規定不在災難命令的範圍之內，包括關閉商業和設置商家入店人數上限的權力。
新冠疫期，賓州州長與共和黨主導的議會多次因防疫政策產生衝突，甚至鬧上法院。州長並否決了多項議會企圖限制其行政權的法案，但共和黨缺少反否決所需的議會絕對多數，且州法官支持州長權力，最後只有選擇公投一途，才能繞過州長的否決權。
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