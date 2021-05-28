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華人醫療服務部 6/7舉辦中文網絡講座 ~新冠疫苗的過去,現在和未來

新澤西訊
講座主講人-林偉如醫師
講座主講人-林偉如醫師

  疫苗接種是幾個月來人們最關心的話題，從對疫苗安全與否的各種擔心猜疑，到起早貪黑刷疫苗信息一劑難求，以及最近針對變種病毒是否有效，加之輝瑞-BioNTech疫苗最近獲得了FDA的授權可用於12歲以上的年齡組，討論也變得愈發火熱。因此，華人醫療服務部根據大家的需要將於6月7日（週一）下午1-2時特別為華人社區舉辦關於新冠疫苗全方位解答的免費網絡中文知識講座。

  在此由新布朗士維克醫院（Robert Wood Johnson University Hospital）和美門醫院（Monmouth Medical Center）華人醫療服務部（Chinese Medical Program）共同主辦，羅格斯大學醫學院（Robert Wood Johnson Medical School）協辦的講座中，華人醫療服務部特別邀請對此經驗豐富，也在過去幾個月中不斷為中美各個社區提供防疫和疫苗接種知識講座的林偉如醫師（Karen WeiRu Lin, MD, MS）為大家答疑解惑。林醫師是羅格斯大學醫學院（Robert Wood Johnson Medical School）環球醫療副院長（Assistant Dean, Global Health），也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授（Professor, Family Medicine and Community Health），羅格斯大學家庭健康及多元文化主任（Director, Center for Healthy Families and Cultural Diversity）。

  本次講座，林偉如醫師將就“新冠疫苗的過去,現在和未來”為大家提供全方位的新冠疫苗知識講解。內容涵蓋：疫苗的類型、安全性、有效性、副作用，到已經感染新冠是否還需接種疫苗，12-18歲年齡組疫苗使用與安全，學生夏令營與返校，以及國內外旅行須知等熱點話題。

  歡迎廣大華人朋友積極參加！報名請提前註冊：rwjbh.org/CMPVaccineWebinar 註冊後，您會收到登錄鏈接及相關信息。諮詢電話：732-923-5057或732-372-8550。

疫苗 華人 變種病毒

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