英華國際學校~美國國際文憑學校的明珠！一位學生家長抒文強力推荐

孩子們在英華健康愉快的成長

我在2018年與先生兩地分居，我攜4歲兒子回國一年，目的只有一個：讓孩子學會中文。在中國 的一年，我萌生了激進的想法-中美兩地跑，讓孩子可以在美式人文教育 與中式基礎教育之間無縫切換。那麼，如何能讓雙方都互認學歷並把過程最簡化？又如何保持國內這一年的中文學習成果呢？為此我做了大量研究，最終把目光鎖定在國際文憑課程上。

國際文憑課程（IB）是早期歐洲為外交官子女所設，保證其在全球各地都能接受到最好的教育，以便子女教育不受父母工作性質的影響。其課程涵蓋幼兒園至高中乃至大學，隨後發展成為「成熟的國際化素質教育」，並得到全球教育界的普遍認可，進而得以普及。如今，全球115個國家分佈有1400多所教授國際文憑課程的學校，其中美國 高達1200多所，中國則有184所。由此可見，這樣文憑互認、可進行轉學的國際教育體系很適合我的家庭。

隨後，我為孩子找到了位於大普林斯頓地區的中英文沉浸式國際文憑學校-英華國際學校。在英華，我既看到了中式基礎教育與國際化人文教育的成果，更看到了孩子身上的「全球公民意識」。舉例來說，以國際文憑為特色的教學模式，會讓學生在一年中學到幾個不同主題單元，每個主題結束後學生要進行展示，用中英雙語給家長們總結學到的內容。近期孩子從中英文、科學、美術、音樂等各學科對“本土的vs.全球的”這一主題進行了探究。我問孩子：“你覺得自己是本土的還是全球的？”他說：“從我的出生地來說，我是本土的，因為我出生在新澤西。從你們（血緣）來說，我是全球的，因為你和爸爸是中國人。媽媽，你覺得我是哪種？”一年級的孩子，能用中文表達出這樣的邏輯關係讓我驚訝。這段對話讓我反思很多，除了孩子對學習的興趣和接受能力，我想關鍵的作用在於老師。英華的教師不會因為孩子年級小或是第二外語教學而去簡化概念，反而是用簡練的語言介紹大的概念。與此同時，注重因材施教、小班授課，讓每個孩子得到接近1對1的關注度，這點是公立學校無法企及的。

此外，英華還會用中文教授數學、社會、語文等學科概念，讓孩子在中英文沉浸式、探索式的教育中學習，用兩種語言進行溝通，了解多元文化。更重要的是，學校提倡全人教育的終生培養，教師以培養孩子成為積極探究、勤於思考、善於交流、開放思維、均衡發展、及時反思、勇於嘗試、堅持原則及富有愛心的國際公民為使命。因此，孩子們在國際文憑這條路上越走越寬，越走越陽光明媚！何其欣喜在新州找到這樣國際視野的教育明珠!( 本文由英華國際學校提供)

英華國際學校(YingHua International School）地址：25 Laurel Ave, Kingston, NJ 08528，電話：609-375-8015，網站：www.yhis.org