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費城「亞裔婦女健康日」介紹女性企業

賓州訊
費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)
費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)

費城華埠發展會(PCDC)近日於鼎華中心舉辦首次「亞裔婦女健康日」，慶祝亞太裔文化傳統月，並對社區和家庭的亞裔婦女送上關愛。超過200人參加，州長亞太地區事務委員會常務理事孫一、費城移民事務辦公室副主任Romana Lee-Akiyama等嘉賓出席致意。

費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)
費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)

活動包括功夫訓練營、兒童瑜伽 、 針灸、按摩、日本療氣法、 自衛工作坊、 健康工作坊、舞蹈、音樂、擊鼓等。重點介紹費城的亞裔女性商品和企業，包括華埠幼稚園、太和中醫、健康藝術中心 、亞裔線上心理健康平台、 Char and Whiskers寵物繪畫工作室、Nhu's鉤針編織工作室、Hello Prosper藝術教育手工製作室、Oscar Closet PHL手工復古店、Okie Dokie Donuts甜甜圈、 Caphe Roaster咖啡焙燒爐。

費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)
費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)

費城華埠發展會的CIFWI移民家庭情緒健康計畫，和瑜伽練習室Studio 34合作籌備活動。 義工和講師來自費城中華婦女會、費城兒童醫院、傑佛遜醫院城市健康中心、中文健康資訊中心。 

費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)
費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)

其他組織包括費城防止暴力中心(Anti-violence Prevention Partnership)、Oak Street Health、費城法律援助中心(Philadelphia Legal Assistance)等。

費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)
費城亞裔婦女健康日。(主辦單位提供)

黃色哨子計畫(The Yellow Whistle)捐贈哨子給參與者，費城團結聯盟(Philly Solidarity)也發放免費胡椒噴霧，共同對抗仇視亞裔的現況。

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