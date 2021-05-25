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新澤西博根郡 載歌載舞慶亞太文化月

新澤西州訊
圖為嘉賓現場合影。(主辦單位提供)
圖為嘉賓現場合影。(主辦單位提供)

新澤西博根郡日前舉行亞太文化月活動，也為受新冠疫情影響的亞裔捐助食物，以及亞裔文化表演直播。華裔、菲律賓、日本、韓國、巴基斯坦和印度等社區的表演者，帶來各自的傳統歌曲和舞蹈。

義工們協助華裔耆老領取食物捐助。(主辦單位提供)
義工們協助華裔耆老領取食物捐助。(主辦單位提供)

新州中國日主席林潔輝表示，新州亞裔得到越來越多的認可，但最近發生的仇視、襲擊亞裔的事件讓人震驚。

林潔輝(右六)、新澤西亞裔美國人傳統委員會主席、博根郡長辦公室特別代表Ludi ...
林潔輝(右六)、新澤西亞裔美國人傳統委員會主席、博根郡長辦公室特別代表Ludi （右四），新澤西亞裔美國人傳統委員會會長Ellyn Park（右七），新澤西亞裔美國人傳統委員會副會長王朝芳（右五），新澤西亞裔美國人傳統委員會董事Farhat Khan（左一）與主持人、舞台監製等現場直播團隊。(主辦單位提供)

華裔的舞獅表演，鑼鼓喧天；華裔孩子們精采舞蹈、女高音歌唱家米薔獨唱， 向各族裔民眾展現中華文化的魅力。來自紐約的日本鼓舞、北澤西韓國舞團；巴基斯坦和印度社團也表演傳統歌曲和舞蹈。

博根郡委員委員博根郡委員委員Raman M. Hache、博根郡警長Anthon...
博根郡委員委員博根郡委員委員Raman M. Hache、博根郡警長Anthony Cureton與部分華裔義工。(主辦單位提供)

菲律賓護士協會的白衣天使們在疫情期間挺身而出，受到新州亞裔傳統委員會嘉獎。他們表演舞蹈「You Raise Me Up」，展現堅韌精神。

華裔孩子舞蹈「舞動中華We Are One」，扇花畫中有舞，鶴語舞中有畫，組成一...
華裔孩子舞蹈「舞動中華We Are One」，扇花畫中有舞，鶴語舞中有畫，組成一幅龐大輝煌的中國文化畫卷。(主辦單位提供)

活動由新州亞裔傳統委員會、博根郡亞裔諮詢委員會等主辦，獲得新澤西華人聯合總會、新州中國日、新澤西福建同鄉會、山東同鄉總會、新澤西山東同鄉會等支持。

新澤西華人聯合總會、新州中國日主席林潔輝致詞。(主辦單位提供)
新澤西華人聯合總會、新州中國日主席林潔輝致詞。(主辦單位提供)

新澤西華人聯合總會林潔輝、嚴欣凱夫婦、新澤西福建同鄉會郭瑞堯和李芳華夫婦、聯合總會共同主席梁智、李曉虹夫婦、山東同鄉總會會長汪春波、新澤西山東同鄉會會長張志科等、博根郡委員會主席Steven A. Tanelli、博根郡委員委員Mary J. Amoroso和Raman M. Hache、博根郡警長Anthony Cureton等出席活動。

亞裔 新澤西 新州

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