新州百人派對濫射2死12傷 一男嫌落網

36歲嫌犯道金斯。(檢方提供)

州長墨菲與坎伯蘭郡(Cumberland)政府24日宣布，周六晚在麗野市(Fairfield)家庭聚會槍擊 案，造成兩人死亡、12人受傷，一名36歲嫌犯道金斯(Kevin K. Dawkins)落網，被控槍枝相關重罪。

州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)指出，本案是一起有針對性的襲擊，調查人員在現場發現了多支槍械，並確定了兩名死者身分，25歲的Asia Hester和30歲的Kevin Elliott，但並未說明嫌犯可能的動機或是否涉及幫派 。

新州 警長卡拉漢(Patrick J. Callahan)說，州警當晚接到噪音投訴，一些聚會者參加在東商業街1000號街區的生日聚會；一名州警在11時30分左右聽到槍聲，並在911接到槍擊事件報告時做出回應。

坎伯蘭地區檢察官Jennifer Webb-McRae說，調查人員估計有數百人參加派對，槍擊事件傷者年齡在19至35歲之間，都是當地居民；一些目前已出院，另一些傷勢嚴重。

36歲嫌犯是當地居民，目前面臨四項指控。執法機關預計此案將有更多逮捕和指控，呼籲知情者提供線索，可致電：(856)451-0101或上網：www.njccpo.org/tips。