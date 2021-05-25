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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

報復性出遊 新州海灘、機場…人潮湧動

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州將迎接國殤日旅遊熱潮。(美聯社)
新州將迎接國殤日旅遊熱潮。(美聯社)

國殤日長周末即將到來，新州許多居民已準備好出行。美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration)已經在機場安全檢查站篩查超過180萬人，創疫情以來新高；新州上周末各大海灘、公園、水上樂園等場所同樣人潮湧動。

目的地分析(Destination Analysts)本月進行的一項針對1200名旅客的調查顯示，超過90％的美國人已準備好旅行計畫。隨著航空公司恢復航班、更多國際目的地向接種過疫苗的遊客重新開放，專家們預計被壓抑的旅行需求將會報復性反彈。

美聯航(UA)指出，今年夏季旅行(6月至8月)的預訂量比2020年同期增加214％。聯航4月在紐瓦克機場平均每日有170班次，5月增加到180班；未來還將增加更多的航班，6月將平均每日209次，7月239次，以容納更多的旅客。

費城國際機場也預計夏天會更加繁忙，6月將有大約100萬人次。提醒新的檢查站政策和增加的旅客數量，可能意味著更長的檢查站等待時間，鼓勵起飛前兩個小時到達機場。

新州將迎接國殤日旅遊熱潮。(美聯社)
新州將迎接國殤日旅遊熱潮。(美聯社)

在剛過去的周末，新州附近的休閒勝地，如桑迪胡克(Sandy Hook)等著名海灘均達到人數上限；六旗水上樂園颶風港(Hurricane Harbor)則因入場人數太多，不到下午1時30分就宣布關閉入口。

調查也顯示許多新州人計畫駕車出行，五月岬(Cape May)和孟莫斯(Monmouth)等傳統海濱小鎮即將迎來大批遊客。五月岬郡旅遊局長戴安娜·維蘭德(Diane Wieland)表示，「許多酒店預訂量非常大，露營地的情況也很好，期待一個火爆的長周末。」

紐瓦克機場 新州 美國

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