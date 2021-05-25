新州口罩令、社交距離 28日起鬆綁

新州完全接種者，多數場合可免戴口罩。(美聯社)

州長墨菲24日宣布採納聯邦疾病防治中心(CDC )最新指南，將從本周五(28日)起准許已完全接種者，多數室內場合可不戴口罩 。同日起餐廳、健身房、理髮店、賭場、教堂等商家，可免除六呎的社交距離規定，舞池重開。商家、企業和私人辦公室可繼續要求員工和顧客戴口罩。

墨菲日前已解除完全接種者室外口罩要求，但因堅持室內口罩令面臨來自各方的壓力，新州 也成為最早實施口罩令的幾個州之一，也是最晚解禁之一。在新州宣布解禁後，夏威夷成為目前全美唯一還未決定日期的州。

墨菲表示，他不後悔比鄰州堅持多兩周口罩令，「CDC突然改變口罩建議，令所有人感到驚訝，也引發全美混亂。我們堅持一段時間，確保疫情能夠繼續得到控制。」

根據CDC更新的指南，民眾仍將在擁擠的室內環境中戴口罩，例如公車、飛機、火車、機場、火車站、醫院、監獄和無家可歸者收容所等。在向公眾開放的州立辦公室，例如新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)內，也需要口罩。

此外，新州也遵循CDC建議，要求中小學、兒童日托和青少年夏令營中的成員繼續戴口罩。墨菲說，這是因為12歲以下的兒童暫無資格施打疫苗，而12至15歲也還未普及接種。

墨菲說，儘管CDC建議未接種疫苗者繼續戴口罩，但州府將不派執法人員檢查，「人們做正確的事，是為了自己和社區的安全。同樣，也不會容忍任何人因想繼續戴口罩而受到侮辱或攻擊。」