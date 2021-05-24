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新州百人派對濫射 男嫌落網

謝哲澍
36歲嫌犯道金斯。(檢方提供)。
36歲嫌犯道金斯。(檢方提供)。

新州州長墨菲與坎伯蘭郡(Cumberland)政府24日聯合宣布，周六晚在麗野市(Fairfield)一次家庭聚會發生大規模槍擊案中，36歲嫌犯道金斯(Kevin K. Dawkins)被指控槍支相關重罪，造成2人死亡、12人受傷。

新州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)指出，該槍擊案是一起有針對性的襲擊，調查人員在現場發現了多支槍械，並確定了兩名遇難者身份，分別是25歲的Asia Hester和30歲的Kevin Elliott，但並未說明嫌犯可能的動機或是否涉嫌幫派。

新州警長卡拉漢(Patrick J. Callahan)說，州警週六收到一起噪音投訴，一些聚會者參加了在東商業街1000號街區舉行的生日聚會；一名州警在夜間11時30分左右聽到槍聲，並在911調度中心接到槍擊事件報告時做出回應。

坎伯蘭地區檢察官J詹妮弗·韋伯-麥克雷(ennifer Webb-McRae)說，調查人員估計有數百人參加了派對，槍擊事件受害者年齡在19至35歲之間，都是當地居民；一些目前已出院，另一些傷勢嚴重，「我們為受害者哀悼，同時也提醒社區，我們需要他們的幫助將凶嫌繩之以法。」

36歲嫌犯道金斯也是當地居民，目前面臨四項指控。執法機關預計此案將有更多逮捕和指控，呼籲知情人士積極提供線索，鼓勵派對參與者向警方提供聚會或槍擊事件的手機錄影。可致電：(856)451-0101或上網：www.njccpo.org/tips。

槍擊 新州 手機

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