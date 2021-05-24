新州周五鬆綁室內口罩令

新澤西州長墨菲24日宣布採納聯邦疾病防治中心(CDC )最新指南，將從本周五(28日)起准許已完全接種者，多數室內場合可不戴口罩 。同日起新州 餐廳、健身房、理髮店、賭場、教堂等室內商家，可不再遵循6呎的社交距離規定；舞池亦可重開。

墨菲因堅持室內口罩令而面臨來自各方的壓力，新州也成為最早實施口罩令的幾個州之一，也是最晚解禁之一。在新州宣布在國殤日長周末之前解禁後，夏威夷成為目前全美唯一還未定下解禁日期的州。

墨菲表示，他不後悔比鄰州堅持多兩周口罩令，而是將矛頭指向CDC：「CDC當時突然改變口罩建議，令所有人感到驚訝，也引發全美混亂。我們沒有採取下意識的舉動，而是堅持一段時間來確保疫情能夠繼續得到控制。」

根據CDC最近更新的指南，包括新州在內的人們仍將在擁擠的室內環境中佩戴口罩，例如公共汽車、飛機、火車、機場、火車站、醫院、監獄和無家可歸者收容所等。在向公眾開放的州立辦公室，例如新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)等內，也將需要口罩。

此外，新州也遵循CDC建議，要求中小學、兒童日托和青少年夏令營中的成員繼續佩戴口罩。墨菲說，這是因為12歲以下的兒童暫無資格接受疫苗接種，而12至15歲的兒童也還未普及接種。他還強調，商家、企業和私人辦公室亦可繼續要求員工和顧客戴口罩。

墨菲說，儘管CDC建議未接種疫苗者繼續佩戴口罩，但該州將沒有執法部門檢查人們的疫苗接種狀況，「我們要求人們負責並做正確的事，這也是為了您自己和社區的安全。同樣，我們不會容忍任何人因為想繼續戴口罩而受到侮辱或攻擊。」