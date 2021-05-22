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新州蜱蟲季 數量將超往年 民眾外出要做好準備

記者謝哲澍╱新澤西州報導

最近高溫使蜱蟲開始活躍，專家預計今年新州蜱蟲數量要超過往年，居民在戶外需做好準備。

新州一直是全美蜱蟲和蜱蟲所傳播的萊姆病(lyme disease)高發地區，每10萬人中40.8例感染，是全美平均10.8例的近四倍。在1990至2018年期間，新州在萊姆病病例數量全美排名第三，僅次於紐約和賓州。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)生物學副教授Matthew Aardema指出，新州去年冬季較暖的氣溫，是蜱蟲生存的良好條件。隨著氣溫逐漸回暖，蜱蟲在新州各地樹林和草坪中的鹿類身上大量繁殖，並可能攜帶高危病菌。

萊姆病是一種地區性、全身性、慢性為症性蜱媒螺旋體病。早期以皮膚慢性遊走性紅斑為特點，以後出現神經、心臟或關節病變，通常在夏季和早秋發病，可發生於任何年齡，男性略多於女性。

萊姆病並非蜱蟲傳播的唯一病毒，一名薩賽克士郡(Sussex)男子2019年因感染波瓦桑病毒(Powassan)死亡。這種病毒目前不僅沒有疫苗，也無治療方法，約50%感染者因神經系統永久受損，留下終身行動不便的後遺症，另10%患者喪生。

新州其他常見蜱蟲傳播疾病還包括焦蟲病(Babesiosis)和落基山斑疹熱(Rocky Mountain spotted fever)。

為防止蜱傳病毒，衛生局建議居民在樹林中行走時穿著長袖長褲，在戶外使用驅蟲劑和做蜱檢查。環境保護局推薦含有避蚊胺(DEET)或派卡爾丁(Picaridin)成分的驅蟲劑。一旦發現蜱蟲叮咬，需用鑷子將其小心移除。

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