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新州整治交通 下周起不繫安全帶就罰款

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州下周起嚴打駕駛、乘客未繫安全帶。(Getty Images)
新州下周起嚴打駕駛、乘客未繫安全帶。(Getty Images)

全美範圍的交通整治「不繫安全帶就罰款」(Click it or Ticket)，將從5月24日(周一)始，持續至6月6日(周日)。新州134個市鎮已收到特別撥款，配合執法；駕駛或乘客未繫安全帶，將被罰款46元。

根據國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)的數據，2019年全國車禍喪生的2萬2215名乘客中，近一半沒有繫安全帶。在新澤西州，車禍死亡的260名乘客中，108人未繫安全帶。

根據新州警察局的數據，新州遵守安全帶法的比率為94.47%，高於全美平均；但由於新州法律，許多後排乘客依然沒有繫安全帶的習慣。因為作為一項二級法律(secondary law)，新州警方不會因為後排乘客違規而將車輛截停。 

然而在此次執法行動中，安全帶檢查將擴展至全車乘客。車輛安全報告顯示，在發生正面撞車時，如果繫了安全帶，可使死亡率減少57%，側面撞車時可減少44%，翻車時可減少80%。後排乘客未繫安全帶，事故死亡率約為繫安全帶的3.1倍。

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