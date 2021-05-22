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疫期炒醫藥股 新州議員未公開收入惹議

記者謝哲澍╱新澤西州報導
州眾議員馬林諾夫斯基涉嫌交易與病毒相關的醫療和科技公司股票，總價值約320萬元。(州議會網站)
州眾議員馬林諾夫斯基涉嫌交易與病毒相關的醫療和科技公司股票，總價值約320萬元。(州議會網站)

州眾議員馬林諾夫斯基(Tom Malinowski)在疫情初期抨擊利用疫情獲利者，但自去年初以來，他涉嫌交易與病毒相關的醫療和科技公司股票，總價值約320萬元，且未對外披露。議會道德辦公室(Office of Congressional Ethics)對他啟動調查。

美聯社報導，馬林諾夫斯基在股價大跌之前賣出部分股票，並在疫情初期低價購入相關股票獲利。他還參與有爭議的賣空交易，在許多公司向政府求助時做空，這些交易均讓人懷疑與其職務有關。

去年6月，馬林諾夫斯基購買了TFF製藥公司的股票，該公司正開發一種抗體療法，此後價值幾乎翻了一番；去年11月，他賣出默克製藥(Merck)的股票，此前他從未透露過所持股份；在宣布停止開發新冠疫苗後，該公司的股價暴跌。

政府監管機構更擔心馬林諾夫斯基的賣空行為。資料顯示，他在2021年賣空至少六家公司、價值在6萬2000元至23萬元之間的股票。

馬林諾夫斯基承認自己未披露交易是錯誤行為，但表示所有交易決定由經紀人操作，「過去25年中，我從未就經紀公司的特定交易發出任何指導、建議甚至詢問。」他也出示了經紀公司Gagnon Securities的證明。

議員在特定時期交易股票的行為，近年引發關注。去年，美國至少有三名參議員被問是否根據內幕資訊做出財務決定。2012年通過的股票法案(Stock Act)旨在減少議員對股市的投機活動，但目前看來效果不佳。

該法律禁止議會成員使用內部資訊做出投資決定，並要求所有股票交易必須在45天內報告給國會。

股票 疫情 股價

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