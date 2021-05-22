我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

羅大學生集會抗議強制接種 無人能證明疫苗安全

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州羅格斯大學要求秋季返校的學生必須接種新冠疫苗，引發部分學生不滿。(美聯社)
新州羅格斯大學要求秋季返校的學生必須接種新冠疫苗，引發部分學生不滿。(美聯社)

新州羅格斯大學要求秋季返校的學生必須接種新冠疫苗，引發部分學生不滿。一些學生21日組織集會，宣導個人接種疫苗的自由權。

羅大政治系學生薩拉·拉齊(Sara Razi)表示，此次集會並非以抗議為目的，而是希望在學生群體中普及自由權利，「這應該是個人的選擇，而非政府。除了你自己，沒有人可以為你做這個決定。」當羅大要求學生強制接種新冠疫苗時，人們感到非常憤慨，「我還接種了其他疫苗，包括小兒麻痹症、白喉、破傷風和流感等，但這些與新冠疫苗完全不同，因為現在無人能夠證明新冠疫苗的長期影響。」

集會由學生組織Young Americans for Liberty、保守派組織美國校園轉折點(Turning Point USA)，以及反強制醫療組織NJ Stands Up共同發起，並得到共和黨人的支持，包括州眾議員Gerry Scharfenberger及州長參選人Phil Rizzo等。

目前羅格斯大學三個校區共報告2246例確診。學貸資源機構College Finance最近的一項調查顯示，大約88％的美國大學生計畫接種新冠疫苗，而超過70％的大學生贊同應接種。

新州21日報告698例新增新冠確診，單日17人染疫死亡。

疫苗 美國 新州

上一則

治安警戒期來臨 芝華埠出現反警塗鴉

下一則

麻州單家庭中位房價首破50萬 較去年4月漲20％

延伸閱讀

白宮攜手交友軟體 催年輕人打疫苗 還能提高配對機會

白宮攜手交友軟體 催年輕人打疫苗 還能提高配對機會
中華公所檢測站及疫苗站圓滿結束

中華公所檢測站及疫苗站圓滿結束
加州6月15日經濟重啟 洛縣全面放寬限制

加州6月15日經濟重啟 洛縣全面放寬限制
IMF籲實施500億美元計畫 助全球民眾接種疫苗

IMF籲實施500億美元計畫 助全球民眾接種疫苗
慈濟核桃教育園區29日接種莫德納疫苗

慈濟核桃教育園區29日接種莫德納疫苗
紐時：疫苗慢半拍 台防疫破功

紐時：疫苗慢半拍 台防疫破功

熱門新聞

商巨頭亞馬遜(Amazon)。美聯社

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

2021-05-17 15:52
芝加哥亞裔之前與華埠參與「反亞裔仇恨」活動。(特派員黃惠玲/攝影)

全美反亞裔事件調查：受害者華人最多 肇事者白男為主

2021-05-17 14:28
去年正值新冠疫情高峰「上空吧！吉普周末趴」照樣人氣高。(美聯社／休士頓紀事報)

德州海灘漏夜「上空趴」 151人被捕

2021-05-16 20:02
麥戈斯基夫婦去年在一場抗議中，持槍要求示威者遠離私人土地。圖為拿槍的麥戈斯基夫婦與抗議者爭辯。 (美聯社)

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

2021-05-19 12:46
被常春藤學校錄取的周可迪，分享聾啞父母與社區對他的幫助。（FOX 截圖）

「手語是我的母語」 德州華裔生常春藤各校爭搶

2021-05-16 21:10
導致鮮血四噴的吊扇。（KXAN）

德州公寓血如雨下 警方:樓上已故房客遺體腐化

2021-05-13 21:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億