羅大學生集會抗議強制接種 無人能證明疫苗安全

新州羅格斯大學要求秋季返校的學生必須接種新冠疫苗，引發部分學生不滿。(美聯社)

新州 羅格斯大學要求秋季返校的學生必須接種新冠疫苗 ，引發部分學生不滿。一些學生21日組織集會，宣導個人接種疫苗的自由權。

羅大政治系學生薩拉·拉齊(Sara Razi)表示，此次集會並非以抗議為目的，而是希望在學生群體中普及自由權利，「這應該是個人的選擇，而非政府。除了你自己，沒有人可以為你做這個決定。」當羅大要求學生強制接種新冠疫苗時，人們感到非常憤慨，「我還接種了其他疫苗，包括小兒麻痹症、白喉、破傷風和流感等，但這些與新冠疫苗完全不同，因為現在無人能夠證明新冠疫苗的長期影響。」

集會由學生組織Young Americans for Liberty、保守派組織美國 校園轉折點(Turning Point USA)，以及反強制醫療組織NJ Stands Up共同發起，並得到共和黨人的支持，包括州眾議員Gerry Scharfenberger及州長參選人Phil Rizzo等。

目前羅格斯大學三個校區共報告2246例確診。學貸資源機構College Finance最近的一項調查顯示，大約88％的美國大學生計畫接種新冠疫苗，而超過70％的大學生贊同應接種。

新州21日報告698例新增新冠確診，單日17人染疫死亡。