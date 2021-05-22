新州主恩堂 5.29-5.31線上退修會

新澤西 主恩堂訂於5月29至31日舉辦線上退修會，主題：天國與使命人生。Zoom網址：https://tinyurl.com/retreat529，Zoom ID：733 942 4677，密碼：cccnj phone access: 929 205 6099。

主講人賴若瀚牧師為德州 達拉斯神學院教牧學博士，曾在德州牧會多年；現任加州 聖言講道研經學院院長，並在世界各地培訓門徒。

賴鍾桂珍師母主講兩個専題。她在香港海外神學院畢業，並獲達拉斯基利斯偉學院領袖學碩士，多年來負責策劃和培訓門徒事工。

主題簡介：旨在闡釋「神的國度」的神學意義與基本原則，並應用在今世天國子民的事奉與生活上，積極實踐「先求祂的國和祂的義」的使命人生。

三天信息內容和時間：

5/29 週六 9:45-11:00【天國甘霖、仍待遍灑】 11:15-12:15 專題「帶人信主的難題」

2:15-3:15 【國權敬拜、十架唯誇】

5/30 週日 9:45-11:00【聽道為首、結果開花】 11:15-12:15 專題「讀經苦與樂」

2:15-3-15【顛覆思考、次序倒掛】

5/31 週一 9:45-11:00 【神旨得成、經卷有話】

11:15-12:30 家庭聯歡會

歡迎踴躍參加，無論是信徒或非信徒都可以一起來瞭解我們人生的意義和未來應走的方向，使我們在疫情中仍能享受到神所賜的平安和喜樂。

請參閱新澤西主恩堂網站：cccnj.org。