疫情炒醫藥股 新州議員未公開收入惹議

新澤西眾議員馬林諾夫斯基。(官方照片)

新澤西眾議員馬林諾夫斯基(Tom Malinowski)在疫情 初期抨擊利用疫情盈利者，但美聯社最新報導指出，自2020年初以來，馬林諾夫斯基交易與病毒相關的醫療和科技公司多達100萬元的股票 ，總價值高達320萬元，且未對外披露。

根據美聯社報導，馬林諾夫斯基在股價 大幅下跌之前賣出部分股票，並在疫情初期低價購入相關股票獲利。他還參與有爭議的賣空交易，在許多公司向政府求助時做空，這些交易均讓人懷疑與其所在的職位有關。

議會道德辦公室(Office of Congressional Ethics)日前對馬林諾夫斯基啟動兩項審查。明尼蘇達大學法學教授潘特(Richard Painter)認為，馬林諾夫斯基的行為涉嫌巨大的利益衝突，而非可以接受的正常交易。

去年六月，馬林諾夫斯基購買了TFF制藥公司的股票，該公司正在開發一種抗體療法，此後價值幾乎翻了一番；去年11月，他賣出了默克制藥(Merck)的股票，此前他從未透露過所持股份；在宣佈停止開發新冠疫苗後兩個月，該公司的股價暴跌。

政府監管機構更擔心馬林諾夫斯基的賣空行為。最近的一項披露顯示，他在2021年賣空至少6家公司的價值在6萬2000元至23萬元之間的股票。

馬林諾夫斯基承認自己未披露交易是錯誤行為，但表示所有交易決定由經紀人操作，自己並未參與「在過去25年中，我從未就我的經紀公司進行的特定交易發出任何指導、建議甚至詢問。」他也出示了經紀公司Gagnon Securities的證明。

事實上，議會成員在特定時期交易股票的行為近年來正在引發關注。去年，美國至少有三位參議員被問及是否根據內幕資訊做出財務決定。2012年通過的股票法案(Stock Act)旨在減少立法者對股市的投機活動，但目前看來效果不佳。

該法律禁止議會成員使用內部資訊做出投資決定，並要求所有股票交易必須在45天內報告給國會。然而，自該法案頒布以來的近十年中，從未有議員因違反該法律而受到起訴。